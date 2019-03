Prodigy-sanger Keith Flint er død

Flint ble funnet død i sitt hjem i Dunmow i Essex. Årsaken til dødsfallet er så langt ikke kjent. Politiet er på stedet, men det skal ikke være snakk om noe mistenkelig dødsfall, ifølge The Sun.

Politiet opplyser at de rykket ut for å sjekke en bekymringsmelding om tilstanden til en mann ved 8-tiden mandag morgen.

– Beklageligvis ble en 49-åring erklært død på stedet, heter det i deres uttalelse. De skriver at Flint skal obduseres, ifølge BBC. Artisten hadde nylig vendt tilbake til Storbritannia etter en turne i Australia, og en USA-turne var planlagt i mai.

Rave

The Prodigy var et av de sentrale bandene i rave-bølgen på 90-tallet og gikk fra å være et undergrunnsband til å bli et av Storbritannias største. Singlene «Firestarter» og «Breathe», der Flint synger, toppet de britiske singlelistene i 1996.

De debuterte med albumet «Experience» i 1992. Oppfølgeren «Music for the jilted generation» kom i 1993 og ble et gjennombrudd. Gruppa slapp sitt siste album 2. november, «No tourist».

Singelen «Smack my bitch up» fra 1997 er blitt kåret til den mest kontroversielle låten noensinne, ifølge en undersøkelse gjort av britiske Performing Rights Society.

Foregangsmann

Flint huskes for sin fluoriserende hanekam, sine særegne tatoveringer og eksplosive opptredener.

Han var født i Redbridge øst i London, men flyttet til Braintree i Essex som barn, der han møtte Liam Howlett og grunnla The Prodigy i 1989. Bandet fikk navn fra Howletts yndlingssynth, ifølge BBC.

The Prodigy bekrefter dødsfallet i en uttalelse og omtaler ham som en «sann foregangsmann, fornyer og legende».