Saudi-Arabia: Khashoggi ble drept på konsulatet i Istanbul

– Diskusjonene mellom Jamal Khashoggi og de han møtte på konsulatet i Istanbul utviklet seg til å bli en slåsskamp, noe som førte til hans død, sa påtalemyndigheten i Saudi-Arabia i en uttalelse til det statlige nyhetsbyrået SPA natt til lørdag.

18 saudiarabiske statsborgere skal være pågrepet i forbindelse med saken, som startet da Khashoggi gikk inn på konsulatet i Istanbul og forsvant 2. oktober.

Saudi-Arabia har siden journalisten forsvant avvist alle anklager om at det er de som står bak forsvinningen. Natt til lørdag, nesten 18 døgn etter at han forsvant, er forklaringen fra saudiaraberne en annen i saken som har ført til diplomatisk krise.

Kongedømmet sier «de beklager på det sterkeste» drapet på den regimekritiske journalisten, heter det i en uttalelse.

To har fått sparken

Kort tid etter at det ble kjent at journalisten ble drept, beordret landets kong Salman å nedsette en komité som skal diskutere endringer i landets etterretningstjeneste. Komiteen skal ledes av kronprins Mohammed bin Salman, som amerikansk etterretning stadig er sikrere på er skyldig i drapet på Khashoggi, ifølge New York Times.

Kronprinsen sier i en uttalelse via SPA at det «haster» å få gjort endringer etterretningstjenesten. Allerede har de fjernet lederen for etterretningstjenesten, Ahmad al-Assiri, fra sin stilling, samt rådgiveren for kongefamilien, Saud al-Qahtani. Al-Qahtani skal ha jobbet tett på kronprinsen.

Kort tid før Saudi-Arabia kunngjorde drapet, snakket kong Salman med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på telefon. Der ble de enige om å fortsette etterforskningen sammen.

Liket

15. oktober gikk tyrkiske etterforskere inn i konsulatet i Istanbul. Dagen etterpå sa en ikke navngitt politikilde til nyhetsbyrået AP at de har funnet «sikre beviser» på at journalisten ble drept. Andre tyrkiske kilder har også hevdet at journalisten ble partert. Natt til fredag var derfor tyrkisk politi blant annet i et skogområde nord for Istanbul for å lete etter mannens levninger, opplyste anonyme kilder.

Saudi-Arabia har foreløpig ikke kommentert hva de har gjort med liket.

Etterforskning

Flere aktører har etterspurt en uavhengig etterforskning av drapet. Blant annet har flere presseorganisasjoner krevd at den beste aktøren til å utføre en slik etterforskning er FN. Organisasjonene mener man ikke kan stole på at saudiaraberne gjør en troverdig etterforskning av seg selv, til tross for at de samarbeider med Tyrkia.

Den regimekritiske journalisten Khashoggi flyttet fra hjemlandet til USA i 2017. Det siste året har han vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, noe som kom til uttrykk blant annet i kommentarartikler i Washington Post.