Kinas økonomiske vekst stagnerer

6,5 prosent vekst er 0,2 prosentpoeng dårligere enn resultatmeldingen fra andre kvartal, men tallet er likevel i tråd med myndighetenes mål for 2018.

USAs innføring av toll på kinesiske varer pekes ut som en av årsakene til nedgangen i veksten.

Torsdag kveld ble det kjent at kinesiske myndigheter har rettet en forespørsel til Verdens handelsorganisasjon (WTO) om de kan sette ned en ekspertgruppe som skal fastslå lovligheten av USAs innføring av toll på stål og aluminium, skriver Reuters. Kina mener tollinnføringen er en handling som «kraftig undergraver multinasjonale handelsregler».

USA innførte 23. mars tilleggstoll på utvalgte stål og aluminiumsprodukter på henholdsvis 25 og 10 prosent for å beskytte egen industri. Noen måneder senere, i juni, innførte Trump 25 prosent toll på over 1.100 kinesiske produkter, som blant annet telekomutstyr og kjemiske produkter. Kina svarte med å øke tollen på amerikanske produkter, blant annet biler, sjømat og landbruksprodukter.

I september trappet Trump opp handelskrigen ved å heve tollsatsene på en rekke andre kinesiske produkter, noe myndighetene i Beijing straks svarte på.

Til tross for økte tollsatser eksporterte Kina for mer enn noen gang til USA i september og fikk et rekordhøyt handelsoverskudd. Kina eksporterte varer i september for 1.856 milliarder kroner, en økning på 14,5 prosent fra samme måned i fjor. Importen var på 1.596 milliarder kroner, en økning på 14,3 prosent.