Trump har ankommet Hanoi

Onsdag og torsdag møter Kim Jong-un USAs president Donald Trump under det som blir deres andre toppmøte. Der er ventet at de to lederne vil diskutere atomnedrustning på Koreahalvøya når de møtes til det to dager lange møtet i den vietnamesiske hovedstaden.

Det hvite hus opplyser at første punkt på programmet er en privat middag for de to lederne onsdag. I forkant av middagen skal de to hilse på hverandre i enerom.

Møtet i Hanoi kommer etter at Kim og Trump møttes i Singapore i fjor, et møte som ga verden noen nye bilder på forholdet mellom lederne, men førte til få konkrete skritt mot nedrustning. For at denne ukens toppmøte skal bli ansett som noe mer enn et PR-stunt, må det gjøres noen skikkelige fremskritt, sier flere observatører.

Et avgjørende skritt, som trolig vil bli diskutert er avviklingen av atomanlegget Yongbyon. Så langt er det ingen ting som tyder på at reaktorene ved anlegget er i drift, ifølge det USA-baserte nettstedet North 38.

Kim ankom Hanoi tidligere tirsdag morgen etter å ha reist gjennom Kina.