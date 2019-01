Zuccarello-dobbel i Rangers-tap

New York Rangers, som har tapt flere kamper enn de har vunnet i ordinær spilletid denne sesongen, jaktet sin andre seier på rad i møtet med Columbus Blue Jackets i Ohio søndag.

Seieren Rangers tok i derbyet mot New York Islanders lørdag, smakte utvilsomt godt for Zuccarello og co., men dagen etter ble det nok en nedtur for laget. Zuccarellos to scoringer i kampen ga håp om innhenting og ny seier, men Blue Jackets ble for sterke.

– Vi møtte et lag som kjemper hardt for hver eneste puck. I kveld mislyktes vi skikkelig. Vi har ingen sjanse hvis vi har 20 menn som ikke er villige til å kjempe om pucken og ta duellene, sa Rangers-trener David Quinn, ifølge nhl.com.

Økte forspranget

Oppgjørets første scoring kom fra Rangers-spilleren Ryan Strome etter drøye fire minutter. 30 sekunder senere utlignet Artemi Panarin for vertene, før hans lagkamerat Anthony Duclair satte en nettkjenning like før det hadde gått ni minutter. Om lag to minutter før første pauseprat gjorde Chris Kreider 2-2 for Rangers.

Flere scoringer kom ikke før først på tampen av den andre perioden. I løpet av seks minutter ble det satt fire nettkjenninger. Cam Atkinson sendte først Blue Jackets opp i 3-2, før lagkameraten Lukas Sedlak kom med 4-2-scoringen fire minutter senere.

Minuttet før den siste pausen satte Zuccarello pucken i mål for Rangers, som var hans andre scoring på to kamper. Bare to sekunder før pausesignalet lød, økte Nick Foligno hjemmelagets forsprang til 5-3.

Scoret fra bak mål

I tredje periode sørget David Savard for nok en hjemmescoring. Etter ti målfattige minutter fikk Zuccarello nettsus igjen da han scoret fra bak mål. Pucken gikk inn via keeper.

Nesten to minutter senere reduserte lagkameraten Jimmy Vesey til 5-6. Håpet var tent, men Rangers klarte aldri å hente inn forspranget til Columbus Blue Jackets. To minutter før slutt kom Foligno med nok en scoring.

Mats Zuccarello fikk 23 minutter og 34 sekunder på isen.

Rangers har tapt 20 og vunnet 18 kamper i sin divisjon så langt i sesongen. I tillegg har de 7 overtidspoeng, som enten har kommet fra forlegning eller straffeslag.