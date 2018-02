Oxfam gransker nye tilfeller av upassende seksuell atferd

Den britiske bistandsorganisasjonen er kommet i hardt vær etter at det ble avslørt at bistandsarbeidere hadde kjøpt sex av prostituerte i Haiti etter jordskjelvet i 2010. Organisasjonen har også blitt anklaget for ikke å ha tatt saken på alvor.

– Vi vil virkelig at folk skal stå fram, sa Oxfams sjef Mark Goldring i en høring i Parlamentet tirsdag.

Der beklaget han også av hele sitt hjerte Oxfams opptreden.

7.000 personer har i løpet av ti dager trukket seg som faste givere i organisasjonen, ifølge Goldring, som har ledet Oxfam siden 2013.

Goldring uttalte for få dager siden at kritikken mot Oxfam synes å være overdrevet sett på bakgrunn av hva hjelpeorganisasjonen har gjort.

– Intensiteten og raseriet i angrepet får deg til å lure, hva har vi gjort? Drepte vi babyer i sprinkelsengene deres, spurte Goldring retorisk i et avisintervju.

Etter dette har han også måttet beklage denne uttalelsen, som han sier ble gitt mens han var stresset.