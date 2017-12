Medier: Trumps svigersønn ba Flynn kontakte russerne

Spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Trump-leirens kontakt med Russland tok en dramatisk vending fredag, da tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn i en rettshøring innrømmet at han hadde løyet til FBI.

Under en rettshøring fredag hevdet tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at noen i Trumps overgangsteam styrte hans kontakt med Russland, uten å navngi noen.

I etterkant har flere medier spekulert i hvem denne personen er. ABC News meldte at Flynn skulle være klar til å vitne under ed om at det var Trump personlig som beordret ham. Det franske nyhetsbyrået AFP nøyde seg med å melde at det skal være snakk om en «svært høytstående person» i Trumps overgangsteam.

Denne svært høytstående personen skal være Trumps svigersønn Jared Kushner, sier to personer med kjennskap til Russland-etterforskningen til NBC News. Anonyme kilder sier det samme til CNN.

Mediehuset skriver at Flynn skal ha blitt instruert av Kushner om å ta kontakt med flere utenlandske tjenestefolk, inklusive de russiske. Kushners advokat ville ikke kommentere saken til CNN.

– Diskuterte Russland-sanksjoner

Også tidligere assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver, Kathleen «K. T.» McFarland er nevnt i rettsdokumentene, skriver nyhetsbyrået AP.

Hun skal ha vært involvert i en diskusjon med Flynn om hva han skulle si til russiske myndigheter som en respons på sanksjonene som ble pålagt Russland i fjor. Det sier to tidligere tjenestemenn i Trumps overgangsteam. Dette møtet skal ha funnet sted 29. desember i fjor.

McFarland var i Trump-apparatet i fire måneder. Hun er nå nominert til å bli den USAs neste ambassadør i Singapore.

Comey-reaksjon fra Bibelen

Tidligere FBI-sjef James Comey, som fikk sparken av Trump i mai, publiserte et bilde av en bekk med et tilhørende vers fra Bibelen på Instagram like etter nyheten om Flynn kom ut.

«La rett velle fram som vann og rettferd lik bekker som alltid strømmer» heter det i bibelverset.

I mars bekreftet Comey at FBI etterforsket den mulige Russland-innblandingen i valget. Mueller har vært interessert i om sparkingen av Comey innebar at Trump forsøkte å legge hindringer i veien for etterforskningen.

Selv om den formelle begrunnelsen for å sparke Comey var hans befatning med epostskandalen rundt Hillary Clinton, sa Trump senere at det var på grunn av russlandsetterforskningen.

Fire siktet

Michael Flynn er den fjerde personen fra Trumps valgkamp som er siktet av FBI.

Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates ble siktet for en rekke forhold i oktober. Blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene.

I tillegg har tidligere medarbeider i valgkampstaben George Papadopolous kjent seg skyldig i falsk forklaring i Muellers gransking. Papadopoulos forsøkte ifølge Washington Post å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.