Avisen har sine opplysninger fra anonyme kilder i den amerikanske regjeringen, og skriver at skiftet kan skje i løpet av få uker.

– Det foreligger ingen kunngjøringer om endringer på nåværende tidspunkt, sa Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders torsdag formiddag.

– Tillerson fortsetter å være leder for utenriksdepartementet, og hele regjeringen fokuserer på å fullføre dette utrolig suksessrike første året i president Trumps administrasjon, sa Sanders.

– Han er her. Rex er her, sa Trump selv til journalister som ropte spørsmål om Tillerson under et møte mellom Trump og Bahrains kronprins torsdag.

Tillersons egen talskvinne Heather Nauert sa senere at meldingene om at han skal erstattes er usanne. Tillerson liker seg i jobben, er forpliktet til den og han har alle intensjoner om å fortsette, uttalte hun.

Flere rykter

Det er flere ganger meldt at Trump og Tillerson, som har bakgrunn som toppsjef i Exxon Mobile, har hatt et anstrengt forhold. Det har også tidligere gått rykter om at utenriksministeren var på vei ut.

Utenriksministeren skal ved en anledning ha kalt presidenten «idiot» i en privat samtale, og Trump uttalte i en Twitter-melding i oktober at Tillerson «kastet bort tiden» med sitt diplomati overfor Nord-Korea.

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, skrev Trump.

CIA-sjef

Ifølge The New York Times ønsker Trump å erstatte Tillerson med CIA-sjef Mike Pompeo. Pompeo kan komme til å erstattes av Tom Cotton, som representerer Arkansas i Senatet, skriver avisen. Han har vært en sentral alliert av presidenten i sikkerhetsspørsmål, og skal være positivt innstilt til å ta på seg jobben i CIA.

Trumps stabssjef John F. Kelly skal ha utarbeidet en plan for rokeringen, som kan komme til å skje rundt årsskiftet, skrev avisen torsdag.

Påvirker embetet

Det hvite hus begynte å orientere om planene i september, skriver nyhetsbyrået AP, med henvisning til en høytstående embetsperson i Trump-administrasjonen. Fra det tidspunktet ble det nødvendig å legge noen av sakene på Tillersons bord på vent til etter at han er byttet ut, ifølge vedkommende, som i likhet med de øvrige kildene kun kan uttale seg på betingelse av anonymitet.

Planen vil i stor grad komplisere TIllersons evne til å gjennomføre sitt embete og fortsatt lede UD ut resten av sin tid, fordi Tillerson nå kan bli ansett som en minister som ikke lenger har innflytelse og som er på vei ut, uttaler samme kilde.

Tillerson skulle torsdag holde tale ved et arrangement for å diskutere global innsats i kampen mot aids, men kvelden i forveien varslet utenriksdepartementet at hans viseutenriksminister i stedet skulle være til stede.

Etter planen skal Tillerson i neste uke delta på et møte med NATOs utenriksministre i Brussel, men UD i Washington har ikke bekreftet hans deltakelse.