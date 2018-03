Sørkoreansk delegasjon reiser til Nord-Korea

Delegasjonen vil være den første gruppen med sørkoreanske utsendinger som reiser til Pyongyang på om lag ti år, etter hva som har vært offentlig kjent. Besøket skjer etter invitasjon fra Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Med i delegasjonen er Sør-Koreas øverste etterretningssjef Suh Hoon, Moon Jae-ins internasjonale sikkerhetsrådgiver Chug Eui-yong, og ytterligere åtte personer.

Partene skal etter planen diskutere betingelser for forhandlinger mellom Nord-Korea og USA om å fjerne atomvåpen fra koreahalvøya, ifølge en talsmann for den sørkoreanske presidentens kontor.

Etter samtalene i Nord-Korea skal den sørkoreanske delegasjonen fly til USA. Der skal de informere tjenestefolk i Washingtom om hva som kom ut av besøket i Nord-Korea.

USA har vært klare på at Nord-Korea må ta seriøse nedrustningsskritt før samtaler mellom de to landene kan finne sted. Nord-Korea har på sin side insistert på at atomvåpenprogrammet deres ikke er noe de vil forhandle om.

Det sørkoreanske besøket til Nord-Korea finner sted etter at de olympiske vinterlekene i Pyongchang bedret forholdet mellom de to landene. Blant annet stilte de med sitt første felles OL-lag i ishockey for kvinner, og flere nordkoreanske tjenestepersoner – deriblant Kim Jong-uns søster – besøkte Sør-Korea i løpet av lekene.