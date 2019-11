Bomber og skuddvekslinger har preget det sørlige Sverige i lengre tid, men denne høsten har det vært ekstra ille.

Likevel har den svenske statsministeren, Stefan Löfven, ennå ikke funnet sin plass som regjeringsleder i den voldsomme situasjonen landet befinner seg i. Ifølge en meningsmåling gjennomført av avisa Expressen mener 66 prosent av velgerne at Stefan Löfven ikke håndterer problemet med gjengkriminalitet på en god måte. Når det gjelder lov og orden har velgerne mest tillit til Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, som får støtte fra 23 prosent av velgerne, mens Löfven og Moderaternas partileder, Ulf Kristersson, kun får 15 prosent hver.

– Stefan Löfven får strykkarakter av befolkningen generelt. Det er gjennomgående stor mistillit, både blant menn og kvinner og i forskjellige aldersgrupper, sier Toivo Sjörén i analysebyrået Kantar Sifo til Expressen.

Presset på tv

Målingen kommer etter at Löfven søndag var gjest på nyhetsprogrammet «Agenda» på SVT. Her presset programlederen ham om gjengkriminalitet, og Löfven ble blant annet spurt om hvordan det kunne gå så galt i et land som Sverige.

– Vi har sett denne utviklingen i andre land, men vi har nok ikke forutsett at det skulle komme til Sverige, sa Löfven.

Han kunne heller ikke svare på hvorfor Sverige er det landet med høyest antall skuddrepte unge menn blant 13 sammenlignbare land. Löfven avviste også programlederens forsøk på å koble svensk asyl- og innvandringspolitikk opp mot den voldelige utviklingen. Löfvens uttalelser og fremtoning i programmet førte til skarp kritikk fra både høyre og venstre i Sveriges politiske landskap.

I den sosialdemokratiske avisa Aftonbladet skrev politisk kommentator Lena Mellin at en statsminister «ikke kan opptre så dårlig forberedt og med så dårlige formuleringer», og oppfordret statsministeren til å påta seg lederskapsrollen han er valgt til.

En varslet krise

I Svenska Dagbladet skrev politisk kommentator Göran Eriksson at Löfven rent faktisk «så det komme». Allerede i 2015 advarte Löfven om økningen i organisert kriminalitet, men siden den gang har de kriminelle gjengene kun vokst seg større og større uten at regjeringen har klart å snu utviklingen.

Samtidig er både Löfven, justisminister Morgan Johansson og innenriksminister Mikael Damberg i gang med å realisere de 34 punktene som regjeringen har blitt enige om sammen med Liberalerna og Centerpartiet. Forslag som blant annet innebærer hemmelig avlytting av så vel telefoner som datakommunikasjon og hardere straffer til unge kriminelle, men også onsdagens forslag om at vektere skal få større mulighet til å bistå politiet.

Moderaterna og Kristdemokraterna var også invitert til samtalene som endte i 34-punktsplanen i september, men brøt med forhandlingene ganske raskt. Sverigedemokraterna var det eneste partiet som ikke var invitert til disse samtalene.

I stedet har Jimmie Åkesson i de siste månedene kunnet lene seg tilbake og se på at populariteten til hans parti bare har økt. Sist uke ble Sverigedemokraterna landets største parti i flere meningsmålinger.

AFTENBLADET/POLITIKEN