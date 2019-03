Kapret tankskip har lagt til kai på Malta

108 migranter, inkludert kvinner og barn, var om bord på skipet.

Etter meldinger fra kapteinen om at kaprere hadde tatt kontroll over tankskipet, ble en spesialenhet «utsendt for å borde og sikre fartøyet for å gi kontrollen over skipet tilbake til kapteinen», sier Maltas væpnede styrker (AFM) i en uttalelse.

Det Palau-registrerte tankskipet El Hiblu 1 plukket opp 108 migranter som befant seg et stykke ute i Middelhavet utenfor kysten av Libya. Skipet satte så kursen mot den libyske hovedstaden Tripoli, dit det opprinnelig var på vei etter å ha seilt fra Tyrkia forrige uke.

– De er pirater

Plutselig endret skipet kursen mot nord, i retning den italienske øya Lampedusa og Malta. Den siste meldingen som ble sendt fra skipet, var et nødanrop fra kapteinen. Natt til torsdag lå skipet nesten stille noen mil sør for Malta, men var i morgentimene på vei inn i Maltas territorialfarvann.

Verken Malta eller Italia vil ta imot migrantene.

Myndighetene på Malta opplyste tidligere at de hadde satt militærpersonell i beredskap og ikke ønsket å slippe skipet inn i maltesiske farvann. Heller ikke italienerne er interessert i å ta imot skipet.

– De er ikke i nød, de er pirater, skriver Italias innenriksminister Matteo Salvini på Twitter. Stakkars skipbrudne, som kaprer handelsskipet som reddet dem, fordi de vil bestemme kursen, sier han til nyhetsbyrået ANSA og sier migrantene kan «glemme Italia».

– Flykter fra helvete

Selskapet som står for driften av skipet, ber europeiske land «opptre med grunnleggende rettigheter i tankene og huske at det er snakk om mennesker som flykter fra helvete».

Tidligere onsdag sa EU at de inntil videre stanser den omstridte operasjonen med å patruljere det sentrale Middelhavet for å redde migranter til sjøs.