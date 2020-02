Dansk kvinne funnet skyldig i gigantsvindel av Socialstyrelsen

Britta Nielsen (65) er dømt til fengsel i seks og et halvt år for å ha underslått over hundre millioner kroner fra den danske Socialstyrelsen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Nielsen hadde en betrodd stilling i Socialstyrelsen og overførte ifølge tiltalen penger til seg selv flere hundre ganger mellom 1993 og 2018.

Den samlede summen i tiltalen er på minst 117 millioner danske kroner – tilsvarende 159 millioner norske kroner.