USA ber FN oppløse UNRWA

– UNRWA-modellen har ikke tjent det palestinske folk, sier president Donald Trumps spesialutsending til Midtøsten, Jason Greenblatt.

Onsdag ba han FNs sikkerhetsråd oppløse hjelpeorganisasjonen, som siden 1949 har bistått palestinske flyktninger i de israelskokkuperte områdene og nabolandene.

Det er på høy tid at disse landene selv og andre hjelpeorganisasjoner overtar ansvaret for de palestinske flyktningene, var Greenblatts budskap.

Kuttet støtten

USA har helt siden opprettelsen av UNRWA vært den største bidragsyteren, men president Donald Trump kuttet i fjor all støtte i et forsøk på å presse palestinerne til forhandlingsbordet.

UNRWA bistår i dag 2,1 millioner palestinske flyktninger i Jordan, 1,3 millioner på Gazastripen, nærmere 800.000 på Vestbredden og 450.000 i Syria.

Organisasjonen har også registrert over 500.000 palestinske flyktninger i Libanon, men en folketelling i 2017 viste at det reelle tallet var drøyt 193.000, blant dem 18.600 nyankomne fra Syria.

Fredsplan

Jarle Aasland

Greenblatt har sammen med Trumps svigersønn Jared Kushner i lengre tid jobbet med en fredsplan for Midtøsten, og i neste måned skal de to legge fram deler av planen under en konferanse i Bahrain.

Ifølge Det hvite hus er det snakk om omfattende planer for investeringer og infrastruktur i de palestinske områdene, mens spørsmål om Israels okkupasjon av palestinske områder, Jerusalems status og opprettelse av en palestinsk stat ikke vil bli berørt.

Boikotter

Palestinerne har gjort det klart at de ikke vil delta på Bahrain-konferansen og at de heller ikke akter å forholde seg til noen fredsplan fra Trump-administrasjonen.

Greenblatt advarer palestinerne mot følgene av en slik boikott.

– Det vil være en tabbe av palestinerne. De har ingenting å tape og mye å vinne på å slutte seg til oss. Men det er selvsagt opp til dem, sa han i Sikkerhetsrådet onsdag.

Brøt kontakt

Palestinernes president Mahmoud Abbas brøt all kontakt med Washington da Trump i desember 2017 anerkjente Jerusalem som Israels «udelelige» hovedstad.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Trump har siden også anerkjent Israels anneksjon av de syriske Golan-høydene, til protester fra hele verden.