Forhandlinger mellom Taliban og USA i det blå

– Jeg er ikke pessimist, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo i et av flere TV-intervjuer søndag.

Han utelukker ikke at Taliban kan «endre oppførsel» og at forhandlingene om avtalen kan fortsette.

I ett år har USA og Taliban forhandlet om amerikansk tilbaketrekking fra Afghanistan, men i helgen stoppet det tilsynelatende helt opp. Trump kunngjorde på Twitter at et til da ukjent, hemmelig møte med Taliban-ledere på landstedet Camp David søndag var avlyst.

Han viste til et Taliban-angrep i Kabul torsdag, der en amerikansk soldat ble drept, i tillegg til en rumensk soldat og ti sivile.

– Hvis de ikke kan bli enig om en våpenhvile under disse veldig viktige fredssamtalene, og er villige til til og med å drepe tolv uskyldige mennesker, har de sannsynligvis ikke makten til å forhandle fram en meningsfull avtale uansett, skrev Trump.

– Skader USA

Taliban mener avlysningen slår tilbake på USA selv.

– USAs troverdighet blir skadelidende. Det blir tydelig for verden at de er imot fred, sier Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid, som advarer om flere tapte amerikanske liv og økonomiske tap som følge av avlysningen.

Taliban holder likevel døra åpen for framtidige forhandlinger, ifølge talsmannen.

– Vi tror fortsatt at USA kommer tilbake til dette standpunktet. Vår kamp de siste 18 årene burde ha vist amerikanerne at vi ikke er fornøyd før vi ser slutten på okkupasjonen, sier Mujahid i en pressemelding.

Han sier at de hadde ferdigstilt en avtale med USA som skulle åpne for at USA innleder tilbaketrekningen fra Afghanistan mot sikkerhetsløfter fra Taliban.

Regjeringen på sidelinjen

Begge parter var klar til å sluttføre avtalen da Trump lørdag plutselig tvitret at forhandlingene var avlyst. Også Afghanistans president Ashraf Ghani skulle etter planen møte presidenten på Camp David, men ikke Taliban.

Den afghanske opprørsbevegelsen nekter å snakke med den internasjonalt anerkjente afghanske regjeringen, som dermed ikke har sittet ved forhandlingsbordet.

Det afghanske presidentkontoret har gitt en forsiktig uttalelse etter at møtene ble avlyst.

– Presidentskapet mener man bare kan oppnå fred dersom Taliban slutter å drepe afghanere, godtar en våpenhvile og forhandlinger med den afghanske regjeringen, heter det i en kunngjøring.

En talsmann for Ghani sa i forrige uke at den afghanske regjeringen var bekymret for avtaleutkastet og ønsket mer informasjon om risiko og konsekvenser.

Fredag ble det kjent at den afghanske presidenten hadde utsatt sitt planlagte besøk til USA.

Frykter mer krig

I Afghanistan er det frykt for at Taliban bare vil fortsette sine angrep mot afghanske sivile og utfordre den afghanske regjeringen, så fort amerikanske styrker forlater landet.

Flere observatører og analytikere stiller spørsmål ved årsaken Trump ga for å avbryte forhandlingsprosessen.

Laura Müller, Asia-sjef for International Crisis Group, peker på at verken Taliban eller USA har avstått fra voldshandlinger mens de har forhandlet.

– Forhåpentlig kan forhandlingene komme tilbake på sporet, for det finnes ikke noe bedre alternativ, sier hun.

Flere er også overrasket over at Trump ville ta imot representanter for Taliban på Camp David, bare noen dager før USA markerer 18-årsdagen for 11. september-angrepene i USA. Terrorangrepene var årsaken til at USA gikk inn i Afghanistan for å slå ned Taliban og hindre al-Qaida å ha et fristed i landet.