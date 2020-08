Et polarisert ensaksparti

BAKGRUNN: Demokratenes landsmøte er i gang. Samtidig nærmer Trump seg Biden på meningsmålingene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Tause tilskuere pryder veggen på Buck Bradley’s Saloon and Eatery i Milwaukee, mens Bernie Sanders taler på første dag av Demokratenes årsmøte. Foto: BRIAN SNYDER, Reuters/Scanpix

– Å være president forandrer deg ikke - det avslører deg, sa Michelle Obama, da hun talte til Demokratenes landsmøte natt til tirsdag, norsk tid, med et tydelig nikk til USAs sittende president Donald Trump.

– Joe Biden er en tvers igjennom skikkelig fyr, la hun til, og understreket at mannen som senere i uka offisielt blir utpekt til Det demokratiske partiets presidentkandidat, er det vi på norsk kan kalle «hel ved».

Fakta Demokratenes landsmøte

Demokratenes landsmøte 17.–20. august foregår i år på nett, på grunn av koronapandemien. Landsmøtet fortsetter natt til onsdag, norsk tid, med taler av blant andre ekspresident Bill Clinton, Bidens ektefelle Jill Biden, Alexandria Ocasio-Cortez, tidligere utenriksminister og presidentkandidat John Kerry, samt Senatets minoritetsleder Chuck Schumer. Les mer

USAs viktigste valg

– Til alle dere som har støttet meg eller andre kandidater enn Joe Biden i primærvalgene, og til alle dere som stemte Trump ved forrige presidentvalg: Framtiden til vårt demokrati står på spill. Framtiden til økonomien vår står på spill. Hele planetens framtid står på spill, sa Bernie Sanders i sin tale.

Den venstreorienterte senatoren oppfordret alle å stemme på Joe Biden i det han kaller «det viktigste valget i USAs historie».

Etter første dag av Demokratenes landsmøte, som i år foregår på nettet på grunn av koronapandemien, er det tydelig at partiet prøver å gjøre årets presidentvalg til et valg imot Donald Trump, like mye som et valg for Joe Biden.

Ifølge tv-kanalen Fox News, beskylder Trump-kampanjen Demokratenes landsmøte for å være «en Hollywood-produsert reklamefilm», og bemerker at «den venstreradikale sosialisten Joe Biden har tatt over hele Det demokratiske partiet».

Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner, selv om Bernie Sanders – som faktisk kaller seg sosialist – ga dem et lite poeng, da han i sin tale gjorde det klart at – Den radikale bevegelsen blir sterkere for hver dag, men la til at – Jeg er klar for å jobbe sammen med både radikale, moderate og konservative for å redde det amerikanske demokratiet.

Sentrumskandidaten Joe Biden har imidlertid ikke full støtte fra Bernie Sanders-fløyen. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Bernie Delegates Network gir 33 prosent av Sanders-delegatene til landsmøtet sin sterkeste støtte til Joe Biden, mens 40 prosent av dem er ambivalente til Bidens kandidatur, men at de «kan leve med det».

Landsmøtets første dag, vitner om et parti som sliter med en viss strekk i laget, men det skal vi komme tilbake til. Nå til tallenes tale:

Trump haler innpå

Donald Trump er begynt å hale innpå Joe Biden på de nasjonale meningsmålingene i USA. Mandag morgen norsk tid, kom det to ganske motstridende målinger.

En meningsmåling for ABC News og The Washington Post gir Joe Biden 53 prosentpoeng, mot Donald Trumps 41, mens en CNN-måling forteller at Joe Biden leder med 50 prosentpoeng, mot Donald Trumps 46. Den forrige CNN-målingen viste 55–41 i Bidens favør.

Donald Trumps pressesekretær Hogan Gidley sier dette i et intervju med Fox News:

– Jeg tror ikke på disse meningsmålingene. De bruker jo de samme metodene som de gjorde i 2016, og da bommet de. De tok feil da, og de tar feil nå.

Joe Biden, presidentkandidaten ingen demokrater ser ut til å mislike spesielt sterkt, dekker over at polariseringen av amerikansk politikk ikke bare er noe som skaper spenning mellom Republikanerne og Demokratene, men at polariseringen strekker seg langt inn i Det demokratiske partiet, et parti som har beveget seg tydelig til venstre de siste årene.

Et polarisert parti

Da Barack Obama og Joe Biden ble valgt til partiets president- og visepresidentkandidat ved landsmøtet i 2008, ble det sett på som en seier for partiets venstreside. I dag framstår de samme politikerne som representanter for partiets moderate fløy – i den grad moderate kan utgjøre en fløy.

Landsmøtets første dag har langt på vei gått ut på å samle de forskjellige fløyene i partiet. Den jobben er ikke ferdig. Natt til tirsdag, norsk tid, talte Sanders varmt om sin tidligere hovedmotstander i primærvalgene, samtidig som sentrumsorienterte republikanere sto fram med sin støtte til Joe Biden i korte videosnutter.

De neste dagene vil det digitale landsmøtet ventelig fyre opp under kampen mot Donald Trump.

Etter første dag av partiets landsmøte, virker det som om Demokratene bare har én sak på programmet denne høsten: Å feie den sittende presidenten ut av Det hvite hus.