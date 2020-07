Svenske helsearbeidere skal koronatestes to ganger

Det blir innført et krav om at alle svenske leger og sykepleiere skal bli testet to ganger før de får lov til å jobbe i Norge.

– Fra i dag er det ikke bare et råd om å teste, men et pålegg om å teste svenske helsearbeidere, sier statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK.