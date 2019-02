Equinor med miljøplan for oljeboring utenfor Australia

Selskapet ber om innspill til miljøplanen som ble offentliggjort tirsdag. I pressemeldingen skriver Equinor at det vil ta tilbakemeldinger i betraktning før miljøplanen leveres til australske myndigheter.

Equinor sikret to boretillatelser ved Australbukta i 2017, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Daværende Statoil overtok BPs eierandel på 70 prosent i letelisensene EPP39 og EPP40. Det er miljøplan for EPP39 som nå er levert, der Equinor planlegger å bore én letebrønn.

– De siste to årene har vi forhørt oss med over 100 ulike organisasjoner sør i Australia. De har hele tiden bedt oss om å være åpne. Vi har hørt på dem og gir i dag ut miljøplanen for vår oljeleting, sier leder Jone Stangeland i Equinor Australia.