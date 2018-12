Kraftig oljeprisfall før OPEC-møtet

– Vi er ute etter et kutt som er tilstrekkelig til å balansere markedet, jevnt fordelt mellom landene, sa Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih i forkant av møtet i Wien.

Han sa også at han tror et kutt på 1 million fat olje per dag vil være nok.

Trump vil ha fri flyt

De saudiarabiske signalene var imidlertid ikke tilstrekkelige til å bremse oljeprisfallet torsdag. Prisen på nordsjøolje falt under 59 dollar fatet etter al-Falihs uttalelse. Ifølge nyhetsbyrået AFP ble uttalelsen av analytikere vurdert som svært forsiktig.

USAs president Donald Trump har gjentatte ganger oppfordret OPEC til ikke å kutte oljeproduksjonen slik at prisen holdes lav.

– Forhåpentlig vil OPEC beholde strømmen av olje slik den er, og ikke begrense den. Verden vil ikke se, og trenger ikke, høyere oljepriser, skrev Trump på Twitter onsdag.

– Trenger ikke tillatelse

Saudi-Arabia har opplevd større politisk press både fra USA og andre land i kjølvannet av drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi. Al-Falih insisterer imidlertid på at oljekartellet ikke vil la seg presse.

– Vi trenger ikke tillatelse fra noen for å kutte, understreker han.

Oljeprisene begynte å falle i oktober, og nedgangen vedvarte gjennom november. I løpet av denne måneden falt prisene hele 22 prosent.

Blant årsakene er overproduksjon og frykt for fall i etterspørselen på grunn av svekket global vekst. I tillegg fikk USAs nye sanksjoner mot Iran mindre effekt enn ventet siden flere land fikk unntak fra straffetiltakene.

LES OGSÅ: