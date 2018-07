Forskere: Har funnet den største dinosaurfoten noensinne

Beinrestene fra dinosaurfoten ble funnet under flere halebein, og utgjør en fot på en meter i diameter. Skjelettet antas å stamme fra den langhalsede og planteetende arten Brachiosaurus. Funnene er publisert i tidsskriftet PeerJ.

– Dette er en eksepsjonelt stor fot, større enn alle beinrestene som er funnet fra langhalser, sier Anthony Maltese ved Rocky Mountain Dinosaur Resource Centre i Colorado, som har ledet forskningen.

– Jeg får stadig spørsmålet om hva som er den største, lengste, hvilket som helst superlativ, dinosauren som noen gang har eksistert, og i dette tilfellet kan jeg nå faktisk gi et svar.

Matt Martyniuk / Wikimedia Commons

Ikke den største

For å danne et bilde av hvor stort dette dyret var, så måler lårbeinet alene hele 2,07 meter. Likevel er ikke Brachiosaurusen i Wyoming den største dinosauren som noen gang er oppdaget. Det er tidligere funnet fossiler av trolig enda større dyr, men dette er altså den største foten.

– Det finnes både spor og skjeletter fra Australia og Argentina som ser ut til å stamme fra enda større dyr, men disse enorme skjelettene ble funnet uten føttene, sier Emanuel Tschopp som også deltok i studien. Han er postdoktor ved paleontologiavdelingen i American Museum of Natural History.

– Dette beistet var helt klart et av de største som noen gang befant seg i Nord-Amerika, fortsetter han.

– Spennende

Chicago Field Museum/Wikimedia Commons

Funnet utvider dermed det antatte området hvor denne arten befant seg. Det betyr at Brachiosaurus oppholdt seg i et større område mellom Utah og Wyoming, sier Maltese.

– Brachiosaurus er en ganske sjelden dinosaurart, derfor er det å kunne utvide deres geografiske rekkevidde med flere hundre kilometer spennende, og det kan også hjelpe oss forstå dem bedre.

Maltese og flere kolleger ved universitetet i Kansas fant foten, kalt Bigfoot, allerede i 1998. Men siden har både jobb og livet generelt kommet i veien, forklarer han.

– Det ble veldig vanskelig å finne tid til å fortsette arbeidet med litteraturen for å kunne fullføre prosjektet. Heldigvis, ved å somle, fikk jeg muligheten til å sette sammen et helt rått team av internasjonale forskere, samt ta i bruk 3D-skanning av alle beina for å produsere de beste dataene av en dinosaurfot så langt.