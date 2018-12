Politiet: Videoen av drapsmistenkte i Marokko er ekte

Videoen viser fire menn, hvorav tre av dem skal være de som torsdag ble pågrepet, mistenkt for drapene på Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra den danske byen Ikast. Den fjerde ble pågrepet allerede tirsdag. På filmen sitter mennene foran det som ser ut som et hjemmelaget IS-flagg.

Marokkansk påtalemyndighet bekreftet torsdag kveld at videoen er ekte, skriver Reuters ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Delt på Twitter

I videoen, som torsdag ble delt på Twitter, truer de fire mennene med å utføre angrep, opplyser den marokkanske påtalemyndigheten.

Etterforskningen viser at videoen ble laget i forrige uke, altså før drapet på de to kvinnene, som skjedde mandag.

Terrorforsker og spesialist på sunnijihadisme og militant islamisme Tore Refslund Hamming ved Dansk institutt for internasjonale studier har vurdert både denne videoen og en tidligere publisert video som har vært knyttet til drapshandlingen. Han mener å kunne fastslå at stemmen til mannen som sverger troskap til IS også kan høres på den andre videoen.

– Dette burde bekrefte autentisiteten til videoen, skriver han på Twitter.

Men ingen offisielle kilder har så langt bekreftet ektheten av den første videoen.

Skal ha takket nei til overnatting

NTB var torsdag ved stedet der de to kvinnene ble drept. Lokalbefolkningen opplyser at de to kvinnene slo opp teltet et kvarters gange nedenfor den kjente helligdommen Sidi Chamharouch der det er tilrettelagt for overnatting og rom til leie. De ble spurt om å overnatte der, men de skal ha sagt at de ville gå videre. De skal også ha takket nei til overnatting hos en lokal mann.

Fjellguiden Rachid Imerhane møtte Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen nær Imlil bare dager før de la ut på turen mot toppen av Toubkal i Atlasfjellene.

– De var blide, pratsomme og omgjengelige og snakket masse med de andre som var der. Jeg rådet dem til ikke å sette opp telt alene, sier han til NTB.

De døde overlevert

De to drepte kvinnene ble torsdag ettermiddag kjørt til flyplassen i Marrakech, ifølge nyhetsbyrået AFP og lokale medier. Ifølge den marokkanske avisen Kech24 ble de døde overlevert representanter for det offisielle Norge og Danmark før de ble fraktet videre til flyplassen. Det er ikke kjent når de skulle flys tilbake til Norge og Danmark.

– Familien ønsker å få Maren hjem, men de har vært helt avhengige av marokkanske og norske myndigheter. Jeg har ikke oversikt over når ting skulle skje, sier bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NTB. Han representerer Maren Uelands familie.

I Utenriksdepartementet ønsker man ikke å uttale seg om når den døde norske kvinnen eventuelt blir fløyet hjem til Norge og familien på Bryne.

Ifølge Dagbladet skulle de to trolig først flys til den marokkanske byen Casablanca.

Fordømmelse av drapene

Statsministeren Erna Solberg (H) fordømmer drapene.

– Dette er et brutalt og meningsløst angrep på uskyldige som vi møter med avsky og fordømmelse, sa Solberg til pressen torsdag formiddag.

Hennes danske kollega Lars Løkke Rasmussen sa på en pressekonferanse tidligere torsdag at «dette ser ut til å være en terrorhandling».