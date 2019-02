Trump utsetter tolløkning for kinesiske varer

– Jeg er glad for å kunne meddele at USA har tatt store steg i handelssamtalene med Kina på viktige områder som opphavsrett, teknologioverføring, landbruk, tjenester og valuta. Som et resultat av dette vil jeg utsette økningen av tollsatser som var planlagt til 1. mars, skriver Trump på Twitter.

Han sier det har vært en veldig god helg for de to landene, som forhandler for å unngå en opptrapping av handelskrigen.

Innen to uker

Trump sier det i løpet av de neste to ukene kan bli presentert «svært store nyheter». Han sier også at han planlegger et toppmøte med Kinas president Xi Jinping på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida dersom den gode fremdriften fortsetter.

I forbindelse med G20-møtet i begynnelsen av desember ble de to statslederne enige om en tre måneder lang «våpenhvile» i handelskrigen mellom landene. Den går ut 1. mars, og USA hadde i utgangspunktet varslet en kraftig øking av importavgiften på flere kinesiske varer dersom en ny handelsavtale ikke var på plass innen det. Etter planen skulle tollsatsen økes fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar.

Men nå ser det altså ut til at Trump vil gi forhandlerne mer tid på å få i havn en avtale. Presidenten nevner ikke noen ny dato for når tolløkningen eventuelt skal tre i kraft.

Børsoptimisme

Trumps optimisme smittet over på de asiatiske børsene, som startet uken med en opptur.

Økningen var klart størst i Kina. På landets største børs i Shanghai steg hovedindeksen 5,6 prosent. På Kinas nest største børs i Shenzhen gikk hovedindeksen opp 5,4 prosent.

Den positive stemningen har også styrket den kinesiske valutaen yuan, som nå er på sitt høyeste nivå mot dollar siden juli.

I Tokyo gikk Nikkei-indeksen opp 0,5 prosent. Den bredere Topix-indeksen steg 0,7 prosent. I Hongkong steg Hang Seng-indeksen 0,3 prosent.

Optimisme

– Positive samtaler fra handelsforhandlingene mellom Kina og USA, og oppgangen som har fortsatt de siste dagene, har styrket investorenes optimisme, sier analytiker Zhang Qi ved Haitong Securities.

– Dette er et lettelsens sukk. Markedene vil fortsatt utvise forsiktighet, men denne nyheten er oppløftende, sier administrerende direktør for global makrostrategi ved Medley Global Advisors, Ben Emons, til Bloomberg TV.

Andre mener partene vil presentere enighet om å løse enklere deler av handelskonflikten, som økt import av amerikanske varer i Kina, et åpnere investeringsklima i Kina og strengere beskyttelse for opphavsrett og patentrettigheter.

Vanskeligere deler av konflikten, som å bremse Kinas ambisiøse industrielle strategi som gir landet globale fortrinn, er et annet spørsmål.

– Dette er opplagt ikke slutten på forhandlingene, og heller ikke på den underliggende spenningen mellom de to landene, sier Louis Kuijis ved Oxford Economics.