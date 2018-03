SOHR: Over 350.000 drept i Syria-krigen

Denne uka er det sju år siden den væpnede konflikten begynte. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste mandag at deres anslag over drepte har passert 353.000.

Tallet omfatter soldater, opprørere, ytterliggående islamister, sivile og barn. Tallet er trolig umulig å få endelig bekreftet, og andre grupper som følger krigen, mener enda flere er døde.

Syrian Center for Policy Research (SCPR) meldte allerede i 2016 at krigen direkte eller indirekte hadde forårsaket 470.000 dødsfall.

Krig uten ende

En av de viktigste krigførende partene var tidligere den ytterliggående islamistgruppa IS. Den er nå i stor grad nedkjempet, men det har ikke ført til slutt på krigen. Kamphandlingene fortsetter mellom syriske regjeringsstyrker, mange forskjellige opprørsgrupper og styrker fra Russland, USA, Tyrkia og en rekke andre land.

FNs barnefond (UNICEF) opplyser at over 900 barn ble drept i Syria i fjor, ifølge avisa The Guardian. Dette var det høyeste tallet siden krigen begynte og 50 prosent flere enn året før. Situasjonen så langt i år tyder på at dødstallene i 2018 kan bli enda høyere.

1,5 millioner skadd

I løpet av krigen har over 1,5 millioner mennesker fått varige fysiske eller psykiske skader, ifølge UNICEF. 86.000 personer har fått kroppsdeler amputert.

Organisasjonen skriver i en ny rapport at tilstanden til mange av de skadde forverrer seg fordi de ikke får skikkelig behandling.

Partene i krigen anklages for ikke å ta hensyn til syriske barn. Minst 900 mindreårige deltok i kamphandlinger i fjor, ifølge UNICEF.

– Hver eneste part i Syria-krigen er skyldig i krenkelser av barns rettigheter, sier Geert Cappelaere, organisasjonens landdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.