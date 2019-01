Brexit avdekker problemene med EU

KOMMENTAR: Det er enkelt å avfeie brexit som en fjollete idé. En selvpåført lidelse som vil utarme det britiske folk i overskuelig framtid. Europa er tross alt Storbritannias største eksportmarked, faktisk står det for halvparten av all britisk eksport. Å tape den markedsadgangen britene har i dag, er en høy pris å betale for å oppnå en slags symbolsk suverenitet.