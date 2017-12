Sterke reaksjoner etter Israels drap på palestiner i rullestol

Ibrahim Abu Thuraya deltok i en demonstrasjon på Gazastripen fredag, der det ble kastet stein og skutt med sprettert mot de israelske soldatene langs grensa mot Israel.

Soldatene skjøt med skarpt tilbake mot demonstrantene og drepte to av dem, blant dem Thuraya som satt i rullestol.

Den israelske regjeringshæren gransker nå hendelsen, som vekker sterke reaksjoner på palestinsk side, skriver Jerusalem Post.

Klatret i master

Abu Thuraya var en velkjent aktivist på Gazastripen. I 2008 ble han beskutt av et israelsk kamphelikopter da han klatret opp i en mast for å byttet ut et israelsk flagg med et palestinsk. Han fikk store skader i angrepet og mistet begge beina og et øye.

Å klatre opp i master for å henge opp palestinske flag var et av varemerkene hans, til tross for at han manglet begge beina.

– Det stanset ham ikke fra å demonstrere for Jerusalem. Han dro alene til grensa hver eneste dag, forteller broren Samir.

Videointervju

Et videointervju av 29-åringen, som ble gjort rett før han ble drept fredag, var lørdag sett over 1 million ganger på nettstedet Middle East Eye.

Ifølge øyenvitner ble Abu Thuraya drept med et skudd i hodet av en israelsk skarpskytter, og han ble erklært død ved ankomsten på Shifa-sykehuset i Gaza by.

Tusenvis av menneske fulgte lørdag Abu Thuraya til graven på Gazastripen, der det ventes nye demonstrasjoner og sammenstøt med israelske soldater langs grensa de kommende dagene.