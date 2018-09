Russland tror lekkasje i romstasjon kan skyldes sabotasje

Hullet i det russiske romfartøyet som er koblet til den internasjonale romstasjonen, ble oppdaget i forrige uke gjennom et svakt trykkfall. Den russiske romsjefen Dmitrij Rogozin sier at hullet ble utført med drill og trolig med hensikt, enten på jorda eller i rommet.

Astronautene tettet hull med tape, og hendelsen var aldri livstruende. Den aktuelle delen av Sojus som ble rammet av en lekkasje, er heller ikke den som blir brukt til å frakte astronautene tilbake til jorda i. Først trodde romkontrollen at det var snakk om en mikrometeoritt som hadde slått et lite hull i skroget, men denne teorien er forlatt.

– Det har vært forsøk på drilling, og det med en ustø hånd. Spørsmålet er om det er snakk om en produksjonshendelse eller en overlagt handling, spør Rogozin.

Han la til undersøkelsen først og fremst vil rette seg mot det som kan ha hendt på bakken, men at det også finnes en mulighet for at «noe» er gjort i rommet.

Rogozin ville ikke utbrodere dette nærmere.