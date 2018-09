Trump-administrasjonen kommenterer påstand om kupplaner i Venezuela

The New York Times har publisert en artikkel der kilder opplyser at Trump-administrasjonen har hatt møter med venezuelanske militære. På møtene har de drøftet planer om å styrte president Nicolás Maduro i Venezuela.

Lørdag kveld kom en uttalelse fra Det hvite hus, signert talsperson Garrett Marquis i Det nasjonale sikkerhetsrådet, blant annet gjengitt i avisen The Hill. Der forsikrer han at USAs foretrukne politiske strategi for en fredelig og ryddig gjenoppbygging av demokrati i Venezuela er uendret.

– En varig løsning på den voksende krisen i Venezuelas kan bare komme gjennom å gjenopprette demokratisk styresett i praksis, der lover følges, med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og friheter, sier Marquis, som ikke direkte nevner noe om påstander om møter med venezuelanske militære.

Anonyme kilder

Kildene til NYT er anonyme amerikanske tjenestemenn og en venezuelansk tidligere militæroffiser som skal ha deltatt i de hemmelige møtene.

Samtalene skal ha foregått det siste året, men til slutt besluttet amerikanerne å skrinlegge planene, ifølge kildene.

Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer.

Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen.

Trump-administrasjonen i USA har innført sanksjoner mot flere venezuelanere, deriblant president Maduro, og har stemplet ham som en diktator.

Deler ett mål

Opp mot 2 millioner venezuelanere har flyktet fra hjemlandet og til naboland som Colombia og Ecuador siden krisen for alvor begynte i 2015.

– Den amerikanske regjeringen hører daglig om bekymringene til venezuelanere av alle lag av befolkningen, de være seg medlemmer av de regjerende partiet, sikkerhetsstyrkene, sivilbefolkningen eller fra de millioner som er tvunget av regimet til å flykte utenlands. De deler ett mål: Å gjenoppbygge demokratiet i hjemlandet sitt, påpeker Marquis på vegne av Trump-administrasjonen.