Berlusconi møtt av toppløs demonstrant da han skulle stemme

Italienerne gikk til valgurnene søndag, og blant dem var landets tidligere statsminister Silvio Berlusconi.

81-åringen ble imidlertid møtt av en toppløs demonstrant fra feministgruppa Femen, som hoppet opp på et bord da Berlusconi skulle avgi sin stemme i hjembyen.

Eksstatsministeren måtte til slutt geleides ut fra valglokalet.

Innvandring

Selv om Berlusconi ikke kan bli statsminister igjen på grunn av en dom for skatteunndragelse, er det liten tvil om at den aldrende mediemogulen og populisten er den som trekker i trådene i den høyreorienterte koalisjonen, som kan bli valgets vinner.

I forkant av valget har Italia vært preget av en sterk høyrevind. Hvordan man skal håndtere strømmen av migranter som kommer over Middelhavet fra Libya, har vært et sentralt spørsmål i valgkampen.

Berlusconi og hans sterkt innvandringskritiske parti Forza Italia har i valgkampen lovet å utvise over 600.000 papirløse innvandrere.

Uforutsigbare Femstjernersbevegelsen

Regjeringspartiet Partito Democratico, som ligger til sentrum-venstre på den politiske aksen, kommer trolig til å forsvinne helt ut av bildet, ifølge valgforsker Gianfranco Baldini. Særlig de unge har snudd ryggen til PD. Også fordi arbeidsledigheten er høy, spesielt blant unge.

På den andre siden er det den uprøvde populistiske Femstjernersbevegelsen som spås å få flest stemmer i søndagens valg. Men ettersom ingen ventes å få flertall i nasjonalforsamlingen, og Femstjernersbevegelsen har varslet at de ikke vil samarbeide med andre partier, innebærer ikke det nødvendigvis at de får regjeringsmakt.

Høyre-sentrum

Isteden kan makten altså gå til Berlusconis høyrekoalisjon, som i tillegg til Forza Italia består av Lega (tidligere Lega Nord), Fratelli d'Italia (Italias brødre), som alle er sterkt innvandringskritiske, samt det mer liberale sentrum-høyre-partiet Noi con l'Italia (Oss med Italia).

Italiensk lov forbyr meningsmålinger i de to siste ukene før valget. Men en måling fra 17. februar viste en oppslutning på 35,6 prosent til sentrum-høyre, 28,6 prosent til Femstjernersbevegelsen og 27,9 prosent til sentrum-venstre, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Feil på valglister

Ved 14-tiden søndag rapporterte myndighetene at 19,3 prosent av de stemmeberettigede hadde avgitt stemme, og det ble meldt om lange køer utenfor valglokalene både i Milano og i hovedstaden Roma.

Mange velgere har klagd over at stemmesedlene er altfor kompliserte, og at det nye valgsystemet som er innført, er vanskelig.

I Palermo på Sicilia måtte det trykkes opp 200.000 nye stemmesedler fordi det var feil på de opprinnelige. Det førte til at mange valglokaler ikke kunne åpne i tide.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at valgresultatet kan bli prøvd i retten i ettertid.

Valglokalene stenger klokka 23.