– Vi har ikke sett noe lignende siden andre verdenskrig

– Vi har ikke sett noe lignende på kontinentet siden andre verdenskrig, sier kvitsøybu og oberstløytnant Palle Ydstebø.

– Hvis Russland begynner å ta store tap, og russerne ikke får lønn og pensjon, og det oppstår generell armod, vil nok Putins popularitet stupe, men dette vil ta tid, sier oberstløytnant Palle Ydstebø fra Kvitsøy.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det vi har fått av informasjon de siste timene, tyder på at det foregår et bakkeangrep inn i Ukraina fra alle kanter. Det er som forventet. Russland har tydeligvis ambisjoner om å endre den politiske ledelsen i Ukraina, sier Palle Ydstebø da Aftenbladet snakker med han i 09-tiden torsdag. Da er han på vei fra NRK til TV 2.

Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Torsdag morgen løper han fra studio til studio for å delta i den løpende nyhetsdekning av krigshandlingene i Ukraina.

– Spenningen i Europa nå er helt unik, vi har ikke sett noe lignende på kontinentet siden andre verdenskrig. Angrepet er i første omgang et innledende angrep med kryssraketter og andre presisjonsvåpen mot strategiske mål som flyplasser, kommandoplasser og annen militær og kritisk infrastruktur. Angrepet lammer det ukrainske forsvarets motstandskraft som et forberedende angrep før innkjøring av bakkestyrker. Dette er typisk ildforberedelse på strategisk nivå, og en ny fase i den åtte år gamle krisen.

– Og hvor lang tid tar det for Putin å lamme det ukrainske forsvaret?

– Hvis de har nok våpen kan de få lammet det ganske godt, samtidig har det ukrainske forsvaret hatt god tid til å forberede seg og programmere egne våpen, sier Ydstebø, og føyer til Russland har kraftigere, militære muskler.

– Russland har tradisjon for å la folket lide for at lederne skal nå sine mål, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

– Selv om antallet soldater er ganske likt, så er det russiske kampsystemet mer omfattende og slagkraftig, både det på bakken og ikke minst flyvåpenet. Russerne har mer understøtte med artilleri, raketter, elektronisk krigføring med mer, som vil gi overtak i kamphandlinger, sier Ydstebø.

De innledende kamphandlingene er en forberedelse på angrep på bakkenivå, gjentar han.

– Russland svekker det de kan av ukrainske forsvar for de går inn på bakken. Det er nå tegn til at de ruller inn både fra Hviterussland retning Kyiv, fra de to opprørskontrollerte områdene Donetsk og Luhansk og det meldes om landsettinger ved Odessa og Mariupol. Dette vil nok avtegne seg utover torsdagen, men det ligger an til angrep fra alle kanter, sier Ydstebø.

Fakta Oberstløytnant Palle Ydstebø (f. 1961) Sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Har militær utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, hovedfag historie fra Universitetet i Tromsø og doktorgrad i War Studies ved University of Glasgow. Har variert tjeneste i Forsvaret fra Luftforsvaret, Ingeniørvåpnet, Hærstaben, Etteretningstjenesten og Forsvarets stabsskole, samt internasjonal erfaring fra Afghanistan, Tyskland og FN-styrken i Sør-Sudan. Les mer

Torsdag morgen kommer det meldinger om at sivile flykter fra byene.

– Sivile er alltid i fare i krig. Militær og sivil infrastruktur er mikset, særlig når militære mål i de store byene angripes og vi nå hører at det ruller inn bakkestyrker, så er de sivile utsatt. De vil komme i veien, sier Ydstebø.

– Putin har uttalt at han kun skal angripe militære mål?

– Men han har sagt litt av hvert. I krig blir sivile drept, og russerne har ikke en tradisjon for å skille sivile og militære mål, sier Ydstebø.

– Kan krigshandlingene spre seg til resten av Europa?

– Det tror jeg ikke, det skal godt gjøres. Så langt går ikke Putin. Men når et land med mer enn 40 millioner innbyggere utsettes for en omfattende invasjon, så blir det en storkrig.

– Hva betyr det for Norge?

– Norge er med i Nato og vi forholder oss til de forpliktelsene vi har gjennom dette medlemskapet. Norge er ikke truet,

– Hvilke muligheter har verdenssamfunnet for å stanse Putin?

– I første omgang er det sanksjoner, så blir det politisk og diplomatisk isolering. Russland er godt integrert i verdensøkonomien og isolering vil merkes på sikt. Men det kan ta uker og måneder før full effekt, sier Ydstebø, og legger til at ledelsen i Russland ikke nødvendigvis vil endre kurs selv om befolkningen etter hvert vil kunne lide under verdenssamfunnets sanksjoner og isolering av stormakten.

– Russland har tradisjon for å la folket lide for at lederne skal nå sine mål. Og ledelsen er isolert fra resten av befolkningen og det vanlige folk har å stri med. Blir det for mange negative konsekvenser, vil det imidlertid kunne oppstå uro som kan svekke Russlands kontroll på egen befolkning. Men dette vil ta tid, opposisjonen er i kne. Hvis Russland begynner å ta store tap, og russerne ikke får lønn og pensjon, og det oppstår generell armod, vil nok Putins popularitet stupe.

– Kan vi forvente at verdenssamfunnet bidrar i kamphandlingene?

– Det ser jeg ikke for meg, og det forventer heller ikke Ukraina. Forventningen er heller at Ukraina får hjelp med våpen.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har innført militær unntakstilstand, hva betyr det?

– Det betyr blant annet at regjeringen kan innkalle folk, pålegge privat næringsliv å produsere og leverer til forsvaret, portforbud, og større muligheter til å utøve innenriks politisk makt for å hindre spionasje.