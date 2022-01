Danskenes dronning feirer 50 år ved tronen

Det var skyfri himmel og sol da dronning Margrethes 50 år ved den danske tronen ble feiret fredag. Størstedelen av den storslåtte feiringen er utsatt.

Dronning Margrethe ankommer markeringen i Folketinget i anledning hennes 50 år ved den danske tronen.

Kronprinsesse Mary ankommer Folketinget for markeringen av 50-årsjubileet. Også kronprins Frederik var til stede.

Prins Joachim og prinsesse Marie deltok også på markeringen, som er kraftig nedskalert som følge av koronapandemien.

Statsminister Mette Frederiksen tar imot dronningen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP / NTB

Folketingets formann Henrik Dam Kristensen var blant dem som holdt tale for dronningen under seremonien.

På grunn av koronapandemien ble jubileet fredag feiret med statsråd og en seremoni på Christiansborg slott.

Dronning Margrethe ble hyllet av både statsminister Mette Frederiksen (S) og Folketingets formann Henrik Dam Kristensen (S).

– Vi er dessverre færre til stede for å markere dagen enn vi ønsket. Vi skal passe på hverandre. På Folketingets vegne ønsker jeg Danmarks dronning hjertelig til lykke med 50-årsjubileet som regent, sa Dam Kristensen i sin tale.

– Jeg er derfor glad for at vi har anledning til å hylle deg i dag som regent for hele riksfellesskapet og for alle dansker, færinger og grønlendere, sa han.

Koronaavbud

I forkant av talen sa Dam Kristensen at han var beæret over oppdraget, og sa at dronningen er et nasjonalt samlingspunkt som også har turt å løfte fram viktige debatter.

Lagmann Bárður á Steig Nielsen for Færøyene hadde tatt turen for å feire dronningen med å holde tale og overrekke en gave. Formannen fra Grønland, Múte B. Egede, skulle delta på samme vis, men måtte melde avbud på grunn av koronasmitte.

Også partiledere og tidligere statsministre var blant de 40 gjestene som fikk delta. Fra kongefamilien deltok også kronprinsparet, prins Joachim og prinsesse Marie samt én av dronningens lillesøstre, prinsesse Benedikte.

Kransenedleggelse

Det offisielle programmet fredag ender med kransenedleggelse ved graven til dronningens foreldre, kong Frederik 9. og dronning Ingrid, siden dette også er 50-årsdagen for kong Frederiks død.

Dronning Margrethe måtte tre inn som ny regent bare 31 år gammel da faren døde etter kort tids sykdom. Da hun ble født i 1940, var hun faktisk ikke arving til tronen. Grunnloven ble endret da hun var 12 år gammel sånn at også kvinnelige arvinger kunne bli regjerende monark.

Feiringen er flyttet

Flere store arrangementer var planlagt for å feire dronningen, men like før jul kom beslutningen om å flytte mesteparten av feiringen til sensommeren.

Dronningens jubileumspressemøte, vaktskiftet på Amalienborg Slottsplass, der kongefamilien bivåner fra balkongen, og frokosten på Københavns Rådhus må dermed vente. Også gallaforestillingen i Det kongelige Teater, en festgudstjeneste og den store gallaen på Christiansborg slott er utsatt.

Folket kan sende personlig hilsener til dronningen via kongehusets hjemmeside. Vanligvis kommer tusenvis av dansker til plassen ved Det Gule Palé ved Amalienborg og hyller dronningen ved store begivenheter, men koronasituasjonen setter en stopper for også dette.