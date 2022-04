New York Times: Sivile ble drept i Butsja før russiske styrker forlot stedet

Drapene på sivile i Kyiv-forstaden Butsja skjedde før russiske styrker forlot stedet, viser en analyse fra New York Times.

Satellittfoto fra Maxar viser et oversiktsbilde over Butsja, med St. Andreas-kirken i midten og åstedet for en mulig massegrav like over. Dette bildet er datert 31. mars.

NTB-AFP

Satellittbilder fra det private amerikanske selskapet Maxar viser det som ser ut til å være flere sivile ligge døde i eller like utenfor en vei i Butsja, samme sted der ukrainske myndigheter har sagt at de fant flere lik etter den russiske tilbaketrekkingen.

Bildene er fra midten av mars.

– Høyoppløselige Maxar-satellittbilder innsamlet over Butsja i Ukraina verifiserer og bekrefter videoer og bilder i sosiale medier som viser lik ligge i gatene og at de har ligget der i flere uker, sier Maxar Technologies-talsmann Stephen Wood.

En kvinne peker på en provisorisk grav som tilhører en mann som ble funnet drept etter at russiske styrker hadde trukket seg ut fra Butsja.

New York Times har publisert en analyse av nærbilder av gaten Yablonska i Butsja. Avisen konkluderer, etter å ha sammenlignet nærbildene med videoopptak fra 1. og 2. april og som viser lik ligge i gaten – med at mange har ligget der i minst tre uker, da russiske styrker hadde kontroll over Butsja.

Fotografer fra det franske nyhetsbyrået AFP gikk lørdag inn i Butsja, som ligger nordvest for Kyiv, og bekreftet at de så rundt 20 lik, alle i sivile klær og noen med fastbundne hender. Det har utløst anklager om krigsforbrytelser begått av Russland.

En nabo trøster Natalya, hvis ektemann og nevø ble drept i Butsja.

Russisk avvisning

Russland avviser alt ansvar. Landets forsvarsdepartement har uttalt at alle russiske styrker forlot Butsja 30. mars. Russiske myndigheter hevder at bilder fra stedet er iscenesatt av ukrainske myndigheter.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia gjentok denne påstanden mandag. Likene som kan sees på bilder, var ikke da russiske styrker dro fra byen, sa han.

– Plutselig dukker de opp i gatene, liggende på veien, en etter en, til venstre og til høyre, noen av dem beveger seg, noen viser tegn på liv, hevdet han, og påsto at det dreide seg om iscenesettelser «arrangert av den ukrainske informasjons- og krigsmaskinen».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, iført skuddsikker vest, var mandag på befaring i Butsja.

Datert i mars

Men Maxars satellittbilder er datert 19. og 21. mars. Og ifølge gjennomgangen som New York Times har foretatt, kan man på bilder fra Maxar også se mørke objekter på samme størrelse som menneskekropper som ser ut til å ligge i gatene mellom 9. og 11. mars.

Mange av likene på satellittbildene ser ut til å ligge i nøyaktig samme stilling på bakken som det man kan se i videoopptak fra samme gate, filmet av et lokalt byrådsmedlem, og på bilder fra internasjonale medier.

I en annen sammenligning av bilder har New York Times sett på en video som ble lagt ut på Instagram og som viser et lik på gaten foran to biler. Et satellittbilde fra 21. mars viser et lik og kjøretøyene på samme sted.

BBC har verifisert opptak fra Butsja de siste dagene. Den britiske kringkasteren slår fast at likene har ligget der i flere dager og mens byen fortsatt var under russisk kontroll.