Expressen: Vaskehjelp hos Sveriges statsminister pågrepet

Svensk politi har pågrepet en etterlyst kvinne som vasket i statsminister Magdalena Andersson privatbolig. Opposisjonen er kritisk til manglende sikkerhet.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Kvinnen hadde ikke oppholdstillatelse og var etterlyst, skriver Expressen.

Det var 21. desember at kvinnen ved et uhell utløste innbruddsalarmen mens hun vasket i privatboligen til statsminister Andersson. Politiet kom raskt til stedet og kontrollerte identiteten hennes. Da viste det seg at hun var etterlyst fordi hun ikke hadde reist ut av landet etter å ha fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse. Kvinnen, som er i midten av 20-årene og fra Nicaragua, ble pågrepet.

Sjefen for renholdsbyrået der kvinnen jobbet, sier han ikke kjenner til hendelsen. Han forklarer til avisen at han av og til ansetter folk fra to ulike vikarbyråer og at han har hatt tillit til at de sjekker bakgrunnen til personene som ansettes.

Flere opposisjonspolitikere er ifølge Expressen svært kritiske til manglende sikkerhetsrutiner rundt statsministeren.

Kommunikasjonssjef Toni Eriksson hos det svenske sikkerhetspolitiet Säpo tar ikke kritikk for manglende sikkerhet.

– Vårt ansvar for den sentrale statsledelsen er å bedømme trusselbildet mot våre beskyttelsespersoner og å sette inn beskyttelsestiltak ut fra det. Når det gjelder personer som skal utføre arbeid hos en beskyttelsesperson, er det ikke vårt oppdrag å kontrollere de personene, sier han til avisen.

Statsminister Magdalena Andersson har ikke villet kommentere saken.