Storbritannias utdanningsminister: Johnson må erstattes raskt

Storbritannias utdanningsminister James Cleverly, som fikk jobben torsdag, sier at statsminister Boris Johnson må erstattes på riktig vis, men raskt.

Den britiske utdanningsministeren James Cleverly sier at landet raskt bør få en ny statsminister. Foto. Frank Augstein / AP / NTB

NTB

Boris Johnson gikk torsdag av som partileder og statsminister, men blir sittende inntil De konservative finner noen som kan ta over.

Labour-nestleder Angela Rayner gjentar at opposisjonen vil komme med et mistillitsforslag mot Johnson om han ikke går av raskt.

– Jeg og regjeringen fokuserer på fremtiden, og fremtiden handler om å sørge for at vi har en ny statsminister og en ny regjering på plass raskt, og i mellomtiden må vi fortsette å tjene det britiske folket, sier Cleverly til Sky News.

Cleverlys uttalelser kommer dagen etter Boris Johnson varslet at han går av som partileder for De konservative og med det som statsminister, men han vil bli sittende til partiet har valgt en ny leder, noe som er ventet å skje til høsten.

Umiddelbart

Flere høytstående konservative politikere, og opposisjonen, har det siste døgnet argumentert for at Johnson burde gå av med umiddelbar virkning, og frykter en kaotisk politisk sommer med Johnson ved roret.

– Han forblir statsminister til vi finner en ny statsminister. Det er slik systemet vårt fungerer, sier Cleverly.

– Alle anerkjenner at det bør gjøres profesjonelt og på riktig vis, men raskt.

Hadde gått i en ideell verden

Lederen i partiets 1922-komité, som er navnet på De konservatives partigruppe i parlamentet, Sir Geoffrey Clifton-Brown, sier til BBC at Johnson ikke lenger hadde vært statsminister i «en ideell verden».

– Jeg tror at i en ideell verden hadde Dominic Raab blitt midlertidig statsminister, men det toget har gått og vi må nå leve med at Johnson forblir statsminister til en ny leder er stemt fram, sier han.

Dominic Raab er Storbritannias visestatsminister.

– Johnson har helt tydelig sagt at han ikke vil innføre noen større endringer fram til det skjer. Og jeg tror det er bra, fortsetter Clifton-Brown.

Mistillit

Samtidig varslet opposisjonspartiene Labour og Liberaldemokratene torsdag at de vil gå inn for et mistillitsforslag mot Johnson dersom De konservative ikke kvitter seg med ham fort nok.

– Det har blitt bevist at Johnson er en løgner oppslukt i umoralsk oppførsel, og vi kan ikke leve med dette i flere måneder til, sier Labours nestleder Angela Rayner til BBC fredag morgen.

– De må kvitte seg med ham, og hvis ikke de gjør det, vil vi komme med et mistillitsforslag. Det er ganske klart – han har ikke tilliten til parlamentet eller til det britiske folket.