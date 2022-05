Natos kamp mot russisk desinformasjon utkjempes i Latvia

RIGA: Natos digitale eliteenhet består av rundt førti skrivebordssoldater på et travelt kontor i Latvias hovedstad, Riga. Her leverer man ammunisjon til alliansens krig mot russisk mediemanipulering.

Her utkjempes en digital krig mot Russland.

Overvåkingskameraer overvåker den anonyme, men moderne bygningen kledd i hvit kalkstein. I hagen flagges det med litt over et dusin nasjonale flagg, samt Natos velkjente banner med hvit logo på blå bakgrunn. Det vitner om at dette er en av mange forposter i den vestlige alliansens bolverk mot russiske offensiver.

Innenfor dørene møtes vi av stedets sjef, Janis Sarts, tidligere statssekretær i det latviske forsvarsdepartementet og i dag direktør for Stratcom – Natos strategiske kommunikasjonssenter.

Med sine rundt 40 medarbeidere, hvorav halvparten med militær bakgrunn, er senterets oppgave å overvåke det grenseløse, digitale rommet hvor det utkjempes en knapt synlig krig mellom vestlige land og Russland. Den handler om russisk desinformasjon og digital manipulasjon, og er en ubehagelig realitet alle steder hvor den russiske staten føler at dens interesser og maktutøvelse utfordres.

– Vi samler inn opplysninger og analyserer hva Russland foretar seg i de digitale rommene, og hvor disse handlingene kolliderer med Nato-medlemmenes interesser, forklarer Janis Sarts.

Stratcom i Riga er ikke en enhet i Natos kommandostruktur, men finansieres særskilt av medlemslandene. Organisasjonens analyser gjøres tilgjengelig på nett, slik at offentligheten kan få innsyn i de digitale krigenes realiteter.

Her høres verken maskingeværild eller granatnedslag, og utkjempes av teknologinerder i stedet for soldater. Like fullt er det en del av krigen i og omkring Ukraina og Russlands nære utland.

«Kognitiv krigføring», kaller Janis Sarts fenomenet. Altså et oppgjør om den opplevde virkeligheten, fordommer og oppfatninger om hvem som er venn og fiende i denne konfrontasjonen som også handler om Europas fremtidige innretning.

Stratcom-bygningen i Latvias hovedstad Riga.

Her inne fører Nato det forsvarsalliansen kaller «kognitiv krigføring».

Globalt oppgjør

Janis Sarts ser senteret som en nødvendig del av Nato-landenes rolle som deltakere – i større eller mindre omfang – i det store globale oppgjøret om hvordan verden skal regjeres.

Vladimir Putin og hans digitale hær er nå de opplagte motstanderne i det noen kaller «det postsovjetiske rommet», først og fremst Ukraina og dets naboer – særlig de baltiske landene. Men bak Putin er det også en Xi Jinping i Kina.

– Man har sterke ledere som konsentrerer makten omkring sin person og vil bestemme hvilken virkelighet deres befolkninger skal innrette seg etter. På motsatt hold har man de liberale demokratiene i Vesten, hvor folk og individer har innflytelse på hvem som har regjeringsmakten. Det er i dette narrativet at vi ser oss selv som en viktig aktør. Vi er ikke en myndighet med administrativ makt, men et kunnskapssenter som Natos beslutningstakere har nytte av, forklarer Janis Sarts.

Var det Russlands annektering av Krim i 2014 som gjorde at Nato fant det nødvendig med et slikt kunnskapssenter?

– Det er et tidsmessig sammenfall mellom begivenhetene på Krim og senterets etablering. Men latviske myndigheter hadde sett utviklingen komme. Se på vår geografisk utsatte posisjon og på vår nyere historie. For litt over 30 år siden var vi fortsatt en sovjetisk delrepublikk. Titusenvis av latviske sovjetborgere var russere som ikke reiste til Russland da imperiet brøt sammen. De ble her.

– Kall det selvforsvar. Husk på at vi står overfor en autokratisk, autoritær og militaristisk stormakt som utnytter de frihetene for informasjonsutveksling som karakteriserer liberale samfunn. Som så mange andre aktører på nett bruker russerne algoritmer til å spre tvil og usikkerhet om bestemte aktører i samfunnet.

Hvilke redskaper benytter dere?

– Vi kjøper digital adgang på kommersielle plattformer. I ett tilfelle oppnådde vi 100 000 visninger for 300 euro. Når vi observerer tvilsom og utroverdig russisk aktivitet på digitale plattformer, kontakter vi tjenesteleverandøren og anbefaler at de modererer sin plattform.

Det perverse Norden

Janis Sarts minner om et tilfelle for noen år siden, hvor Latvias skandinaviske naboer ble gjenstand for digitale desinformasjonskampanjer som tok utgangspunkt i utbredte fordommer om seksuell frigjorthet og løsaktighet. Man ville ha innbyggere i de baltiske landene til å forstå at nordboerne lærte barna sine masturbasjon, tillot pedofili og instruerte barna i hvordan man blir en bedre homoseksuell, fremgikk det i en undersøkelse foretatt av Rebaltica, et baltisk senter for undersøkende journalistikk.

Opprinnelsen til de mange fantasifulle historiene om skandinavenes seksuelle praksis var russiske statsmedier, og derfra fant de veien inn i den baltiske mediesfæren.

– Den slags falske nyheter er primært rettet mot et russisk publikum. Man har et bilde av Skandinavia som velstående, liberale samfunn, og her forsøkte man å tilføye oppfatningen av disse som perverse og avvikende fra en tradisjonell konservativ familiekultur, forklarer Janis Sarts.

Han tilføyer at Norge var mest utsatt for kampanjen. Utgangspunktet for veldig dramatisk historie var en sak om norske myndigheters tvangsflytting av et barn fra en litauisk mor bosatt i Norge. Det førte til at en litauisk tv-reportasje beskyldte Norge for å stjele barn for å få et høyere befolkningstall, forklart med at Norge var et land hvor innavl og incest var utbredt.

Konsekvensen ble at litauiske aktivister arrangerte demonstrasjoner foran den norske ambassaden, som deretter måtte invitere litauiske journalister til Norge for å forsøke å rette opp i skaden som de falske nyhetene hadde gjort.

Janis Sarts og hans stab har kikkerten rettet mot de store digitale oppbruddene og endringene som står for tur i den umiddelbare fremtiden. 5G er kodeordet for en virkelighet hvor digital krigføring vil foregå raskere og mer intensivt, mener han.

Nato-senteret skal forsøke å håndtere den tveeggede virkeligheten at 5G og andre digitale redskaper har demokratiserende effekter. Det blir enklere, raskere og billigere å inkludere de delene av samfunnet som tidligere har vært marginaliserte. Omvendt gjør digitaliseringen samfunnet langt mer sårbart.

Digital undertrykking

Digital undertrykking er et begrep som går igjen i Stratcoms analyser. Med det mener man at bruken av digital kommunikasjonsteknologi kan brukes til å overvåke individer og påtvinge dem en bestemt atferd, inkludert å avskrekke dem fra å delta i gjøremål som utfordrer staten.

Den mest avanserte formen for digital undertrykking finner man realisert i Xi Jinpings Kina, hvor man har innført et sosialt kredittsystem som belønner og straffer individer ut fra konkrete handlinger. Man har innført akkurat det forfatteren George Orwell så for seg i bøkene «1984» og «Kamerat Napoleon» for mer enn 70 år siden.

– Grunnleggende handler det om å utforme oppfatningen av hvem vi er og hvilke samfunn vi vil inngå i, sier Stratcom-direktør Janis Sarts, som på toppen av en lang militær og politisk karriere også er akademisk faghistoriker.

