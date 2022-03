Alexej Navalnyj dømt for svindel

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj er funnet skyldig i anklager om svindel.

Alexej Navalnyj er dømt for svindel. Bildet er tatt i rettssalen 15. mars.

NTB-AFP

Fra før soner han en dom på to og et halvt år i en straffekoloni på grunn av brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom. Bruddene på meldeplikten var forårsaket av at han lå i koma sommeren og høsten 2020, og hans allierte har beskrevet dommen som politisk motivert.

Saken han nå er dømt i handler om ytterligere bedragerianklager, knyttet til organisasjonene han driver, og forakt for retten. Separat pågår det en etterforskning av påstått ekstremisme som kan gi ytterligere opptil ti års fengsel.

Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av myndighetene.