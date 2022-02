Oleksandr har lagt fra seg legeveska til fordel for kalasjnikoven

Oleksandr Rusjkovskij er egentlig lege, men har et godt grep om kalasjnikoven.

Doktoren Oleksandr Rusjkovskij vet godt at hans oppgave egentlig er å redde menneskers liv. Men akkurat nå er det viktigere å slå russere i hjel. Han er en av Ukrainas mange tusen frivillige, som står i kø for å kjempe og er klare for ofre livet for landet sitt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp