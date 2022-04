Ekspert spår uhyre jevnt oppgjør mellom Macron og Le Pen

Frankrike går inn i en helt ny valgkamp med harde fronter når Emmanuel Macron og Marine Le Pen skal kjempe om velgernes gunst de to neste ukene.

En skjerm med Frankrikes president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra valgvakten til Le Pens parti Nasjonal samling. Macron vant første runde med 27,6 prosent av stemmene, mens Le Pen tok andreplassen med 23,4 prosent.

NTB-Ann Fredriksen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg tror dette blir uhyre jevnt, sier Frankrike-ekspert Franck Orban, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

– De som sitter med nøkkelen, er velgerne til Mélenchon, fastslår han.

Venstreorienterte Jean-Luc Mélenchon kom på tredjeplass og fikk litt under 22 prosents oppslutning i søndagens valg. Han har oppfordret tilhengerne sine til ikke å gi «en eneste stemme» til Le Pen i andre runde. Men det betyr ikke at de vil stemme på Macron. Orban tror tvert imot at mange av dem blir sittende hjemme.

– De fleste vil holde seg vekk, og det kan tippe hele lasset for Macron, sier Orban til NTB.

Les også Macron 3 prosentpoeng foran Le Pen i Frankrike

Spiller på frykt og misnøye

Både Macron og Le Pen må forsøke å kapre de usikre velgerne og de mange som valgte å bli hjemme i første runde. Men mange av dem liker verken Macron eller Le Pen. Dermed kan valgkampen bli en skitten affære der de to kandidatene først og fremst spiller på frykten for motkandidaten.

– De vil kjempe for å kapre tvilerne og sofasitterne. Fra Macron kan vi vente oss en framstilling av Le Pen som en fare fra ytre høyre som truer landets stabilitet og forhold til EU. Le Pen vil forsøke å fange opp misnøyen og frykten for ytterligere fem år med liberalistisk økonomisk politikk, sier Orban.

Macron har skaffet seg mange innbitte motstandere etter fem år ved makten, ikke minst fra Gule Vester-bevegelsen. Da han i 2017 vant stort over Le Pen i annen valgrunde, ble han oppfattet som en sentrumsorientert kandidat som lovet å samle Frankrike. Den gangen var det mange velgere på ytre venstrefløy som bet tennene sammen og stemte på Macron.

Marine Le Pen gikk søndag videre til andre valgrunde og feiret på valgvaken til Nasjonal samling.

Splittet land

Ifølge Orban har det utviklet seg to blokker i fransk politikk, det han kaller «eliteblokken» og «folkeblokken».

– Mens den første fremstiller seg som en forkjemper for det åpne og inkluderende Frankrike, består folkeblokken av de mer radikale strømningene både på høyre- og venstresiden. Den fokuserer mest på den franske befolkningen, på folks behov for mer kjøpekraft, og representerer en nasjonalisering av fransk politikk, sier Orban.

Offisielle resultater viser at Macron vant første runde med 27,6 prosent av stemmene, mens Le Pen tok andreplassen med 23,4 prosent.

Allerede mandag reiste Macron til Nord-Frankrike for å drive valgkamp. Det er en region der Le Pen har kapret mange tidligere venstreorienterte velgere.

Le Pen valgte å møte sitt eget valgkampteam før hun fortsetter valgkampen i franske småbyer senere i uka.

I første runde kunne velgerne stemme på i alt tolv kandidater, men stort sett alle måtte nøye seg med noen få prosent. Sosialistpartiets Anne Hidalgo greide kun å sikre seg 1,7 prosent av stemmene, mens Valérie Pécresse fra det borgerlige partiet Republikanerne, fikk 4,8 prosent. I januar var hun en av favorittene til å gå videre til andre runde, men siden har pilene kun pekt nedover.

– De tradisjonelle partiene er knust, fastslår Jérôme Jaffré ved universitetet Science Po i Paris, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Allerede mandag reiste Macron til Nord-Frankrike for å drive valgkamp. Søndag kveld var det full jubel på valgvaken.

Kritikk fra veteran

En av Sosialistpartiets veteraner, Ségolène Royal, mener det er en splittet venstreside som må klandres for at Le Pen nok en gang kom til andre runde. I et intervju med TV-kanalen BFMTV refser hun også sin egen partifelle for ikke å ha trukket seg før første omgang.

– Hvis de hadde trukket seg fra valget, kunne vi hatt Jean-Luc Mélenchon i andre runde, og Frankrike ville fått en reell og grunnleggende debatt, et reelt valg mellom verdier og strategier, sier Royal.

Fire av søndagens tapende kandidater oppfordrer nå sine tilhengere til å stemme på Macron. I tillegg til Anne Hidalgo fra Sosialistpartiet og Valerie Pécresse fra Republikanerne gjelder det kandidatene til Kommunistpartiet og De grønne. Til sammen fikk de drøyt 13 prosent av stemmene.

Ytre høyre-kandidaten Eric Zemmour, som fikk litt over 7 prosent, har på sin side bedt folk om å stemme på Le Pen.

Så langt tyder meningsmålingene på at Macron ligger an til å vinne. De fleste gir ham 53 prosents oppslutning, mot 47 prosent til Le Pen. En av målingene, fra IFOP-Fiducial, tyder imidlertid på en syltynn seier til den sittende presidenten på kun 51 prosent. For fem år siden vant han med 66 prosent av stemmene.