Sveriges regjering hasteinnkaller til pressekonferanse om Nato-søknaden

Regjeringen i Sverige har kalt inn til pressekonferanse om landets Nato-søknad, som Tyrkia inntil nå har motsatt seg.

NTB

Statsminister Ulf Kristersson, utenriksminister Tobias Billström og forsvarsminister Pål Jonson skal alle delta på pressekonferansen, som er varslet tirsdag klokka 18.15.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto antydet tirsdag morgen for første gang muligheten for at Finland kan gå inn i Nato uten Sverige.

Bakgrunnen var en uttalelse fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som mandag sa at Sverige ikke kan forvente tyrkisk støtte til sin Nato-søknad.

Nato-medlemskap forutsetter at samtlige land i forsvarsalliansen gir grønt lys til nye søkere.