Eide kaller klimavedtaket historisk

Slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Egypt er historisk, men det manglet en del når det gjelder utslipp, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide under COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypt.

NTB

Enigheten under COP27-møtet kom ved femtiden natt til søndag norsk tid.

– Det jeg vil trekke fram som veldig positivt, er at vi har fått etablert et fond for tap og skade for støtte til de mest sårbare gruppene og landene, sier Eide til NRK.

Samtidig trekker han fram at erklærings del om utslipp var noe mangelfull.

Det ble mye bedre enn det opprinnelige forslaget fra presidentskapet etter at vi hadde forhandlet om det i flere dager, men Norge og mange andre land skulle gjerne gått enda litt lengre og tydeliggjort at utslippene faktisk må gå nedover fra 2025. Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. Og vi ville også gjerne hatt tydeligere språk på utfasing av fossile energikilder uten karbonfangst, sier klima- og miljøministeren.