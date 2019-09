Kvinnene tar ledelsen i EU-parlamentet

Italienske Antonio Tajani overrakte presidentklubben til en annen italiensk mann, David Sassoli, etter valget sist vår. Bare to kvinner – begge franske – har noen gang ledet forsamlingen, Simone Veil på begynnelsen av 1980-tallet og Nicole Fontaine rundt årtusenskiftet.

Men like bak presidenten er kvinnene på fremmarsj for tiden. 8 av 14 visepresidenter er kvinner, og det er også 12 av 22 komitéledere i parlamentet. Det gir kvinneandeler på henholdsvis 57 og 56 prosent. Inntil nylig var mennene i flertall på dette nivået.

I hele forsamlingen er det fortsatt flere menn enn kvinner, men også her økte kvinneandelen ved sist valg, slik den har gjort ved hvert valg siden 1980-tallet. Den gangen var omtrent hvert sjette parlamentsmedlem en kvinne. I 1994 var denne andelen drøyt en firedel, 27 prosent. Femten år senere passerte kvinneandelen en tredel og endte på 36 prosent.

Da det ble holdt valg i mai, var det gått ytterligere ti år, og nok en milepæl ble passert på veien mot kjønnsbalanse; for første gang er over 40 prosent – nærmere bestemt 40,4 prosent – av delegatene kvinner.

Norden på topp

Sverige og Finland er de eneste landene som sender flere kvinner enn menn til forsamlingen i Brussel og Strasbourg. Det kommer like mange kvinnelige som mannlige representanter fra Frankrike, Latvia, Luxembourg, Malta, Nederland, Slovenia og Østerrike.

Likestillingsverstingen er Kypros, som ikke har en eneste kvinne blant sine seks representanter. Deretter følger Slovakia (15,4 prosent kvinner), Romania (21,9 prosent) og Hellas (23,8 prosent).

For øvrig er det yngste medlemmet også en kvinne. Danske Kira Marie Peter-Hansen er 21 år gammel og fersk EU-parlamentariker. Hun kommer fra Socialistisk Folkeparti og er en del av den grønne parlamentsgruppen. Hun er ikke bare yngst i denne perioden, men den yngste som noensinne har sittet i EU-parlamentet.

I motsatt enda av skalaen finner vi igjen en italiensk mann. Den skandaleombruste tidligere statsministeren Silvio Berlusconi er med sine 82 år tidenes eldste medlem av EU-parlamentet.

Kvinnelig president

Også i EU-kommisjonen får kvinnene mer plass i år. Tyske Ursula von der Leyen tar over som president etter Jean-Claude Juncker 1. november og blir den første kvinnen som leder «EUs regjering». Hun hadde som uttalt mål å ha like mange kvinner som menn i sitt kollegium og kom så nær som det er mulig å komme når totalen er et oddetall – 14 menn og 13 kvinner, inkludert henne selv.

Riktignok ble to kandidater avvist av EU-parlamentets juridiske komité denne uken, men det forrykker foreløpig ikke kjønnsbalansen, ettersom det var én mann og én kvinne som ikke kom forbi det første hinderet.

Banksjef

Til sist kan det også nevnes at Den europeiske sentralbanken også skal ledes av en kvinne for første gang. Samme dag som von der Leyen tar over kommisjonen, inntar Christine Lagarde sjefsstolen i sentralbanken.

Den tidligere franske ministeren og lederen for Verdens pengefond erstatter italienske Mario Draghi.