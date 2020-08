Tjenestemenn i Libanon settes i husarrest: Skal ha visst om eksplosjonsfare i seks år

Flere libanesiske tjenestemenn settes i husarrest etter de voldsomme eksplosjonene i Beirut. De skal i seks år ha visst om eksplosjonsfaren.

Et satellittbilde viser omfanget av skadene i Beirut havn etter de kraftige eksplosjonene tirsdag. Foto: Planet Labs Inc./AP/NTB scanpix.

NTB-AP

Ifølge AP er det ikke kjent hvor mange det onsdag ble aksjonert mot i kjølvannet av eksplosjonen. Beslutningen om å sette tjenestemennene i husarrest ble tatt på et regjeringsmøte, der det også ble innført to ukers unntakstilstand.

Reuters melder at flere høytstående tjenestemenn visste om eksplosjonsfaren i havna i mer enn seks år, uten å ta affære. Det var trolig et lager med ammoniumnitrat som stammet fra et skipsbeslag i 2014, som eksploderte.

Ber om handling

– Vi ber den militære ledelsen innføre husarrest for alle som organiserte lagringen av ammoniumnitrat i Beirut havn, sier informasjonsminister Manal Abdel Samad.

Det har ikke kommet meldinger som tyder på at eksplosjonen var noe annet enn en ulykke, men president Michel Aoun har lovet at de ansvarlige for ulykken skal straffes. Ifølge flere medier ble det svært eksplosive stoffet lagret uten nødvendige sikkerhetstiltak.

Ifølge Reuters blir alle tjenestemenn som var involvert i oppbevaringen og sikkerhetstiltakene i havna nå satt i husarrest. Den vil vare til etterforskningen har fått klarhet i hvem som hadde ansvaret for ulykken.

Gamle advarsler

I sju brev Al Jazeera har fått tilgang til fra perioden 2014-2017, ble det advart om mulig eksplosjonsfare i lagerbygget.

– Med tanke på den alvorlige faren det innebærer å oppbevare dette i lageret, under upassende klimaforhold, bekrefter vi på nytt vår begjæring om at havnemyndighetene umiddelbart flytter dette for å bedre sikkerheten i havnen og for dem som arbeider der, står det i et brev fra 2016 som var sendt av tjenestemenn videre oppover i systemet.

Brevet ble aldri besvart, ifølge Al Jazeera.