Nyvalg i Israel unngått etter budsjettkompromiss

Israel unngikk nyvalg takket være et kompromiss i nasjonalforsamlingen, som sent mandag kveld ble enige om å fortsette budsjettforhandlingene.

Statsminister Benjamin Netanyahu (t.h.) og forsvarsminister Benny Gantz (t.v.) er enige om å fortsette budsjettforhandlingene for å unngå nyvalg. Koalisjonspartnerne har nå 120 dager på seg på å enes. Foto: Tal Shahar / Yedioth Ahronoth via AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Dersom det ikke hadde blitt enighet i Knesset innen midnatt, hadde det blitt oppløst, og slik åpnet for et uventet fjerde valg på mindre enn to år.

Få i Israel ønsket nye valgrunder samtidig som landet kjemper mot koronapandemien og en dyp økonomisk krise.

Ifølge en avtale mellom statsminister Benjamin Netanyahus konservative parti Likud og sentrumspartiet Blått og hvitt, ledet av forsvarsminister Benny Gantz, måtte statsbudsjettet godkjennes innen 25 august.

De to partiene klarte ikke å bli enige. Likud ønsket et statsbudsjett for inneværende år på grunn av koronapandemien, et ønske som ble avvist av Blått og hvitt.

Den ferske kompromisset gir koalisjonspartnerne 120 dager, fram til 23. desember, på å finne en løsning. Kompromisset ble inngått kun tre og en halv time før fristen gikk ut.