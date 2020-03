NTNU ba norske studenter forlate USA på grunn av deres dårlige helsevesen – utspillet får internasjonal oppmerksomhet

Amerikanske Fox News og Huffington Post er blant mediene som har plukket opp NTNUs melding til studentene fra USA.

«Damn, Norway». Jeremy Klemin er ikke den eneste som reagerer på NTNUs oppfordring. Foto: Skjermbilde/Twitter

Etter koronautbruddet har flere universiteter tatt grep, og alle norske studenter som er på utveksling får beskjed om å komme hjem. Det skjer ikke helt uten dramatikk.

I et Facebook-innlegg skrev Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) følgende på lørdag:

«In accordance with the recommendations from the Ministry of Foreign Affairs (UD), NTNU strongly recommends that all NTNU students who are outside Norway return home. This applies especially if you are staying in a country with poorly developed health services and infrastructure and/or collective infrastructure. For example the USA. The same applies if you do not have health insurance.»

Universitetet har nå fjernet eksempelet om USA, men ikke før flere twitterkontoer og medier hadde lagt merke til formuleringen:

Norwegian university bashes US in coronavirus travel guidance, lød overskriften til Fox News.

Huffpost.com hadde tirsdag følgende sak på sine nettsider: Norway College Urges Students To Return From ‘Poorly Developed’ U.S. Amid Pandemic: Students studying abroad are called home because of the spread of the coronavirus, «especially» from the U.S.

Huffpost skriver blant annet om Norges strenge karantenekrav, og det faktum at vi nå har stengt flyplasser og havner på grunn av koronaviruset.

Nettstedet tar også for seg ulike twitterbrukere sine reaksjoner på NTNUs innlegg:

Samtidig nevner de et beryktet utsagn som president Donald Trump skal ha kommet med i 2018: I et privat møte hadde presidenten ønsket seg flere immigranter fra Norge, etter han skal ha klaget over at det kun kom immigranter fra «shithole countries» til USA. Hvor han videre hadde nevnt afrikanske land og Haiti som eksempler på dette.