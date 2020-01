Tusenvis får gå i land etter virusfrykt på cruiseskip i Italia

Italia vil la de 6.500 turistene på et cruiseskip i Civitavecchia få gå i land i havnebyen etter at to kinesiske passasjerer testet negativt for Wuhan-viruset.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA er det totalt rundt 7.000 mennesker om bord på skipet, inkludert mannskap og passasjerer. Foto: Foto: Andrew Medichini/AP/NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Passasjerene ble torsdag nektet å gå i land på grunn av mistanke om at de to var smittet av det nye coronaviruset. De to ble isolert fra de andre passasjerene, og prøvene ga negativt resultat, bekrefter helsedepartementet samme kveld.

Skipet Costa Smeralda eies av Costa Crociere og skal seile videre fredag, ifølge italienske medier.

Skipets reise startet i Savona, nord i Italia, og det har stoppet i Marseille, Barcelona og Palma de Mallorca før det nådde Civitavecchia utenfor Roma.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 06:23

Mest lest akkurat nå