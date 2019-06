Første stikk til Boris Johnson

Under første avstemningsrunde i Det konservative partiet torsdag, har Boris Johnson fått suverent flest stemmer. Jeremy Hunt og Michael Gove fulgte på de neste plassene.

Alle de 313 parlamentarikerne i toryenes partigruppe har stemmerett. Kandidater som fikk færre enn 16 stemmer ble strøket fra listen. De tre som fikk færrest stemmer - Mark Harper, Andrea Leadsom og Esther McVey - er nå ute av løpet.

Den britiske statsministeren Theresa May gikk av som partileder 7. juni. Hun blir imidlertid sittende til en ny partileder er på plass.

Etter at de konservative parlamentarikerne har kuttet listen ned til to kandidater, skal de 125.000 medlemmene i partiet velge sin favoritt blant de to.

Meningsmålinger blant medlemmene viser en stor begeistring for Boris Johnson, mens de konservative velgerne er noe mer skeptiske.

Boris Johnson har vært ordfører i London. Han var en av frontfigurene i brexitkampanjen foran folkeavstemningen i 2016.

Han stilte også som lederkandidat da David Cameron gikk av som statsminister etter å ha tapt den samme folkeavstemningen, men statsministerjobben gikk til Theresa May. Hun utnevnte Johnson til utenriksminister, en post han hadde fram til juli i fjor. Da gikk han av i protest mot Mays brexitstrategi.

Johnson er kjent som karismatisk og talefør, men har også vakt oppsikt med upassende uttalelser. Innad i partiet er det svært delte meninger om ham.

Her er resultatet av torsdagens avstemning:

Boris Johnson - 114

Jeremy Hunt - 43

Michael Gove - 37

Dominic Raab - 27

Sajid Javid - 23

Matt Hancock - 20

Mark Harper - 10

Rory Stewart - 19

Esther McVey - 9

Andrea Leadsom - 11