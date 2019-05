Tønnebomber regner igjen over Syria

Angrepene fant sted i provinsene Idlib, Hama og Aleppo lørdag, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Flere titall tønnebomber ble sluppet fra syriske militærhelikoptre. Ni sivile, blant dem to barn, tre kvinner og en hjelpearbeider, ble drept i provinsene Idlib og Hama, ifølge SOHR.

Dermed er over 70 mennesker ifølge SOHR blitt drept siden regimet iverksatte offensiven 30. april. Titalls tusen sivile er drevet på flukt som følge av angrepene, som også skjer i et område der en våpenhvile skal være på plass.

Statlige syriske medier hevder på sin side at luftangrepene var rettet mot «terroristgrupper»

Skoler og helsesentre

Eksilgruppa kaller opptrappingen den verste siden en våpenhvile fremforhandlet av Tyrkia og Russland trådte i kraft i området i september.

Bare fredag skal helikoptre har sluppet 68 tønnebomber over landsbygda i provinsen Idlib nordvest i landet og i naboprovinsen Hama. Aktivistnettstedet Shaam melder at to skoler og et helsesenter var blant målene for bombene.

Damaskus anklager opprørere for å bryte våpenhvilen og sier de har avfyrt raketter inn i regjeringskontrollerte områder.

Tønnebomber er primitive bomber som ofte rammer vilkårlig. De består av oljefat fylt med eksplosiver med spiker og andre metallrester. Disse sprer seg over et større område idet tønnene treffer bakken, noe som har ført til at mange sivile er blitt drept og såret i Syria.

FN urolig

FN er dypt bekymret for volden og melder at opptrappingen har forårsaket en stor intern flyktningstrøm i enklaven mellom provinsene Idlib og Hama. Det bor til sammen tre millioner mennesker i området.

– Det er også rapportert om forlatte landsbyer etter at sivile har flyktet i sikkerhet. Rundt 323.000 mennesker har blitt fordrevet nordvest i Syria siden september i fjor, sa talsperson Stephane Dujarric i FN sent torsdag.

Krigen i Syria har krevd nesten 400.000 menneskeliv og drevet 12 millioner på flukt siden 2011.

Med solid russisk støtte har Assad siden 2015 gjenerobret rundt 60 prosent av Syria, men flere regioner er fortsatt utenfor regimets kontroll.

Idlib kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham, al-Qaidas tidligere Syria-fløy. Nordøst i Syria regjerer kurderledede syriske styrker som har kjempet mot IS med støtte fra den USA-ledede koalisjonen.