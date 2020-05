Oljeprisen opp etter kutt i produksjonen

Prisen på råolje steg fredag etter at effektene av massive kutt i produksjonen begynte å vise seg. Nordsjøolje steg først med 2,4 prosent, men sank tilbake.

Prisen på råolje steg fredag etter at effektene av massive kutt i produksjonen begynte å vise seg. Foto: Jon Ingemundsen

Norge er blant landene som har vedtatt å kutte i oljeproduksjonen for å bidra til å gjenopprette balansen i det globale oljemarkedet. Fredag var første dag med oljehandel for levering i juli, og effektene av produksjonskuttene gjorde sin effekt i markedet.

Prisen på amerikansk lettolje for levering i juni steg med nesten 5 prosent da handelen startet på de asiatiske børsene og ble omsatt for priser rundt 19,75 dollar. Prisen på nordsjøolje for levering i juli steg med 2,4 prosent og var helt oppe i 27,12 dollar fatet, men sank senere noe.

Utenom avtalekuttene i produksjonen ble prisene ble også påvirket av at mange land har begynt å lette på restriksjoner som ble innført for å begrense koronavirusets utspredning.