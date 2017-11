Klimaskeptiker kan bli Trumps øverste miljørådgiver

White måtte onsdag svare på spørsmål under en høring i Senatet, som må godkjenne henne før hun kan begynne i jobben.

Under høringen bekreftet White at hun ikke oppfatter CO2 som forurensning. I stedet beskrev hun gassen som et næringsstoff for planter.

Isolert sett er dette riktig – planter trenger CO2 for å leve. Men et overveldende flertall av verdens klimaforskere mener gassen også bidrar til å varme opp kloden.

Over 90 prosent av oppvarmingen siden 1950 skyldes CO2-utslipp og annen menneskelig aktivitet, konkluderer 13 statlige amerikanske etater i en rapport som ble lagt fram i forrige uke.

Eksos-suging

Men White har ikke latt seg overbevise av forskernes konklusjoner. Hun mener det er høyst usikkert hvor mye CO2 har å si for klimaet.

– Vi trenger mer presise forklaringer av menneskenes rolle og naturens rolle, sa White under høringen.

Den nye miljøtoppen virker heller ikke veldig bekymret for andre typer utslipp. Tidligere har hun hevdet at partikkelutslipp fra biler bare er farlig hvis du putter eksosrør i munnen og suger.

Under høringen i Senatet sto hun ved denne uttalelsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mange medlemmer av Det republikanske partiet, som har flertall i Senatet, deler Whites syn på klimaforskning. Senatet har tidligere godkjent klimaskeptikeren Scott Pruitt som leder for USAs miljødirektorat EPA.

– Viktige bidrag

White, som kommer fra Texas, var i flere år medlem av en kommisjon som holder oppsyn med delstatens miljømyndigheter.

I dag sitter hun i ledelsen i Texas Public Policy Foundation, en konservativ tankesmie som mottar støtte fra flere store oljeselskaper. Hun tilhører også CO2 Coalition , en organisasjon som forsøker å spre kunnskap om gassens «viktige bidrag til våre liv og vår økonomi».

En annen som deltok i høringen i Senatet, var Andrew Wheeler, som Trump har utpekt til en toppstilling i EPA. Wheeler jobbet inntil nylig som lobbyist for et av USAs største kullselskaper.

I tillegg til at Trump har utnevnt klimaskeptikere til flere viktige stillinger, forsøker han å fjerne en lang rekke lover og reguleringer som beskytter miljøet. Presidenten har også erklært at han vil trekke USA ut av Parisavtalen.

