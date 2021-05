Nord-Korea hardt ut mot Biden: Gjorde en stor tabbe

Nord-Korea advarer USA om at de står overfor en veldig alvorlig situasjon etter det de omtaler som en stor tabbe av president Joe Biden.

Joe Biden under talen der han omtalte Nord-Koreas atomvåpenprogram som en stor sikkerhetstrussel. Det har fått Nord-Korea til å reagere mot Washington. Foto: Melina Mara / Pool Photo via AP / NTB

Biden holdt forrige uke en tale til Kongressen der han omtalte Nord-Korea og Irans atomprogram som en alvorlig trussel både mot USAs sikkerhet og verdens sikkerhet.

Det var en tabbe, sier Kwon Jong-gun, en høytstående tjenestemann i Nord-Koreas utenriksdepartement.

– Uttalelsen hans viser tydelig at han har tenkt å fortsette den fiendtlige politikken overfor Nord-Korea, slik USA har gjort i over et halvt århundre, sier han.

– Det er tydelig at USAs leder gjorde en stor tabbe, sier Kwon.

Vil komme med svar

Denne uken opplyste også Det hvite hus at Biden vil legge seg på en mellomline mellom Trump-administrasjonens «storslåtte forhandlinger» og Obama-administrasjonens «strategiske tålmodighet».

Kwon mener USAs linje ble tydelig i talen der landets atomprogram ble omtalt som en stor trussel. Han sier Nord-Korea vil bli nødt til å ta tilsvarende grep, og at USA snart vil befinne seg i en veldig alvorlig situasjon.

Han spesifiserer ikke hva Nord-Korea kommer til å gjøre, og uttalelsen hans kan også bli sett på som et pressmiddel overfor Biden-administrasjonen, skriver amerikanske medier.

Kaller Bidens diplomati falskt

Det hvite hus ønsker å komme til en diplomatisk løsning der Nord-Korea får lettelser i sanksjoner eller lignende etter å ha vist at de nedruster våpenprogrammet.

Selv om Kwon ikke nevner Biden-administrasjonens planer om en slik Nord-Korea-politikk, som ble offentliggjort på en pressekonferanse fredag, er de blitt kommentert i en annen uttalelse fra departementet.

I en uttalelse til KCNA skriver de at Bidens diplomatiske plan er falsk og et dekke for USAs fiendtlige handlinger.

I en annen uttalelse heter det at Biden har fornærmet Kim Jong-un, og at USA er blitt advart mot å provosere landet.