Nesten hele England omfattes av nedstenging

Nesten hele England er fra torsdag omfattet av koronarestriksjoner som betyr at folk bør holde seg hjemme, og butikker og restauranter må holde stengt.

Et skilt tilbyr utkjøring av mat utenfor en stengt restaurant i Windsor i England tidligere i desember. Foto: Steve Parsons / AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Restriksjoner på nivå 4 innføres nå også i store deler av det sentrale, nordlige og sørvestlige England, kunngjorde regjeringen onsdag. Fra før av er de innført i London og Sørøst-England.

Dermed blir ytterligere 20 millioner mennesker i England – eller tre av fire innbyggere – omfattet av nedstengingen.

– Folk må doble innsatsen på dette kritiske tidspunktet, understreket statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse onsdag kveld, ifølge BBC.

– Alle disse tiltakene er i siste instans ment å redde liv og beskytte det offentlige helsevesenet. Det er grunnen til at jeg må be dere følge reglene der dere bor i morgen kveld og gå inn i det nye året trygt hjemmefra, sa Johnson.

– Langt fra over

Han advarte britene mot å tro at koronapandemien er over nå som vaksineringen er i gang, ettersom smitten er i ferd med å ta seg kraftig opp.

Samme dag viste offisielle tall at det ble registrert 50.023 nye koronatilfeller og 981 nye dødsfall i Storbritannia siste døgn. Dødstallet er over dobbelt så høyt som dagen før, og det er andre dag på rad at det er registrert over 50.000 smittetilfeller.

Samtidig har den nye muterte virusvarianten ifølge regjeringen spredt seg til mesteparten av landet. Det antas at varianten er opptil 70 prosent mer smittsom enn tidligere varianter av koronaviruset, men uten at det fører til mer alvorlig sykdom.

Bør holde seg hjemme

Nivå 4 innebærer blant annet at folk anbefales å holde seg hjemme, mens sammenkomster med personer fra ulike husholdninger er forbudt.

I tillegg kan kun butikker som selger nødvendige varer som mat og legemidler, holde åpent, og restauranter og kafeer kan kun selge hentemat og -drikke.

Helseminister Matt Hancock sier at godkjenningen av enda en vaksine til bruk i Storbritannia er gode nyheter, men at den kraftige økningen i antall smittetilfeller og sykehusinnleggelser viser at det er nødvendig å iverksette tiltak der viruset sprer seg.

Først ute med ny vaksine

Britene tok allerede for flere uker siden i bruk koronavaksinen fra Pfizer/Biontech, og onsdag ga myndighetene grønt lys til vaksinen fra Astra Zeneca og Oxford-universitetet.

Hancock opplyser at de første dosene skal gis allerede mandag. Storbritannia blir da det første landet til å ta i bruk vaksinen.

Storbritannia har bestilt 100 millioner doser av vaksinen fra Astra Zeneca/Oxford, nok til å vaksinere 50 millioner mennesker, melder BBC.

Myndighetenes godkjenning kom etter anbefaling fra det britiske legemiddelverket MHRA. De godkjente vaksinen etter å ha mottatt søknad så sent som lille julaften.

Så langt har rundt 800.000 briter fått første dose av vaksinen fra Pfizer og Biontech etter at den ble godkjent 2. desember.