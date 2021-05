Det hvite hus: Biden og Putin møtes i Genève 16. juni

Det blir toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin i Genève 16. juni, opplyser Det hvite hus.

Joe Biden besøkte Moskva som visepresident i mars 2011 og møtte Vladimir Putin. Ti år senere skal de to møtes på like fot som presidenter. Det skjer i sveitsiske Genève om tre uker. Foto: Alexander Zemlianitsjenko / AP / NTB

Publisert: Nå nettopp

Møtet i juni blir det første der de to skal møtes ansikt til ansikt som presidenter. Det var CNN som først meldte om de konkrete møteplanene tirsdag, og detaljene ble senere bekreftet av Joe Bidens kontor i Washington.

Møtet holdes på tampen av Bidens første utenlandsreise siden han ble tatt i ed som president i januar.

I forkant av toppmøtet i Genève deltar den amerikanske presidenten på Natos toppmøte i Brussel 14. juni. Turen innledes med deltakelse på et G7-møte i Storbritannia, og Biden skal også ha møter med EU-toppene.

Biden foreslo toppmøtet i en telefonsamtale med Putin i april, samtidig som USA forberedte nye sanksjoner mot Russland.

Forutsigbart og stabilt

– De to lederne skal drøfte hele skalaen av presserende saker idet vi søker å gjøre forholdet til Russland forutsigbart og stabilt igjen, sa Bidens pressetalskvinne Jen Psaki i kunngjøringen om toppmøtet.

I sin egen kunngjøring om toppmøtet sier Kreml at de skal drøfte «den nåværende tilstanden og utsiktene i de russisk-amerikanske forbindelsene, strategiske stabilitetssaker og akutte internasjonale problemer, inkludert koronapandemien og regionale konflikter.»

Det hvite hus sendte denne uka sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til Genève, der han skal møte sin russiske motpart Nikolaj Patrusjev for å diskutere detaljene rundt møtet, og i forrige uke møttes utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov i Reykjavik.

Høyere spenning enn på mange år

Møtet finner sted på et tidspunkt da spenningen mellom USA og Russland er på det høyeste på mange år.

Blant stridstemaene er anklager om innblanding i valget i USA i fjor, SolarWinds-hackingen av en rekke amerikanske statlige organer og behandlingen av dissidenten Aleksej Navalnyj.

Biden-administrasjonen kunngjorde i mars nye sanksjoner, på toppen av sanksjonene for annekteringen av Krim-halvøya. Denne gangen omfattet de en rekke russiske tjenestemenn og bedrifter og har forbindelse med giftangrepet på Navalnyj og fengslingen av ham.

I forrige måned ble ti russiske diplomater utvist og en rekke bedrifter ilagt sanksjoner som følge av SolarWinds-hackingen og valginnblandingen.

Likevel sier Biden at han har holdt noe tilbake i den hensikt å sende et budskap til Putin om at han fortsatt har håp om at Russland og USA kan bli enige om spilleregler i sitt forhold.

Trump la seg flat

I valgkampen beskrev Biden Russland som den største trusselen mot USAs sikkerhet, og han fordømte daværende president Donald Trumps ukritiske forhold til Putin.

Trump har gitt uttrykk for at han beundrer den russiske lederen, og var lite villig til å konfrontere ham i sin tid som president.

Det som best huskes fra det eneste toppmøtet mellom de to i Helsingfors i 2018, var at han nektet å støtte konklusjonen til amerikansk etterretning om at Russland blandet seg inn for å påvirke valget i 2016.

– Drapsmann

Kort etter at han ble president, gjorde Biden det klart at han ville innta en ganske annen holdning til Russland, og at USA «ikke ville legge seg flat for aggressive russiske handlinger» som valginnblanding, cyberangrep og forgiftning av opposisjonelle.

I mars svarte han i et intervju med ABC bekreftende på et spørsmål om han mente at Putin var en drapsmann.

Til det svarte Putins talsmann Dmitirij Peskov at kommentaren viste at Biden absolutt ikke ønsket et bedre forhold.